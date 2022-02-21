https://ru.sputnik.md/20220221/v-pridnestrove-otmenili-chast-covid-ogranicheniy-49127786.html
В Приднестровье отменили часть COVID-ограничений
В Приднестровье отменили часть COVID-ограничений
В регионе регистрируется снижение числа новых случаев инфицирования COVID-19.
2022-02-21T07:30+0200
2022-02-21T07:30+0200
2022-02-21T07:30+0200
коронавирус
ограничения
приднестровье
заболеваемость
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. С понедельника, 21 февраля, вступило в силу распоряжение оперштаба в Тирасполе об отмене ряда противоэпидемических ограничений в Приднестровье.Ранее на заседании операштаба в Тирасполе заявили, что статистика показывает постепенное снижение заболеваемости. Главный санитарный врач и министр здравоохранения Приднестровья рекомендовали отказаться от наиболее жестких мер по борьбе с распространением COVID-19.С 21 февраля работу возобновили все учреждения дополнительного образования и спорта (в том числе бассейны, тренажерные залы и фитнес-клубы), театры и кинотеатры.Вернулись к работе приостановившие с 31 января деятельность предприятия развлекательной индустрии, кроме ночных и караоке-клубов.Заведения общепита возвратились к работе в стандартном режиме, но с четким соблюдением карантинных требований: дезинфекция, масочный режим, дистанцирование.Аналогичны условия проведения массовых развлекательных мероприятий.Учеба школьников продолжается в дистанционном режиме. Подготовительные курсы для будущих первоклассников (так называемые "школы-малышки") пока закрыты.
https://ru.sputnik.md/20220217/covid-19-moldova-49009473.html
приднестровье
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Александр Исаев
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ограничения, приднестровье, заболеваемость
В Приднестровье отменили часть COVID-ограничений
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В регионе регистрируется снижение числа новых случаев инфицирования COVID-19.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. С понедельника, 21 февраля, вступило в силу распоряжение оперштаба в Тирасполе об отмене ряда противоэпидемических ограничений в Приднестровье.
Ранее на заседании операштаба в Тирасполе заявили, что статистика показывает постепенное снижение заболеваемости. Главный санитарный врач и министр здравоохранения Приднестровья рекомендовали отказаться от наиболее жестких мер по борьбе с распространением COVID-19.
С 21 февраля работу возобновили все учреждения дополнительного образования и спорта (в том числе бассейны, тренажерные залы и фитнес-клубы), театры и кинотеатры.
Вернулись к работе приостановившие с 31 января деятельность предприятия развлекательной индустрии, кроме ночных и караоке-клубов.
Заведения общепита возвратились к работе в стандартном режиме, но с четким соблюдением карантинных требований: дезинфекция, масочный режим, дистанцирование.
Аналогичны условия проведения массовых развлекательных мероприятий.
Учеба школьников продолжается в дистанционном режиме. Подготовительные курсы для будущих первоклассников (так называемые "школы-малышки") пока закрыты.