https://ru.sputnik.md/20220221/v-pridnestrove-otmenili-chast-covid-ogranicheniy-49127786.html

В Приднестровье отменили часть COVID-ограничений

В Приднестровье отменили часть COVID-ограничений

В регионе регистрируется снижение числа новых случаев инфицирования COVID-19.

2022-02-21T07:30+0200

2022-02-21T07:30+0200

2022-02-21T07:30+0200

коронавирус

ограничения

приднестровье

заболеваемость

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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. С понедельника, 21 февраля, вступило в силу распоряжение оперштаба в Тирасполе об отмене ряда противоэпидемических ограничений в Приднестровье.Ранее на заседании операштаба в Тирасполе заявили, что статистика показывает постепенное снижение заболеваемости. Главный санитарный врач и министр здравоохранения Приднестровья рекомендовали отказаться от наиболее жестких мер по борьбе с распространением COVID-19.С 21 февраля работу возобновили все учреждения дополнительного образования и спорта (в том числе бассейны, тренажерные залы и фитнес-клубы), театры и кинотеатры.Вернулись к работе приостановившие с 31 января деятельность предприятия развлекательной индустрии, кроме ночных и караоке-клубов.Заведения общепита возвратились к работе в стандартном режиме, но с четким соблюдением карантинных требований: дезинфекция, масочный режим, дистанцирование.Аналогичны условия проведения массовых развлекательных мероприятий.Учеба школьников продолжается в дистанционном режиме. Подготовительные курсы для будущих первоклассников (так называемые "школы-малышки") пока закрыты.

https://ru.sputnik.md/20220217/covid-19-moldova-49009473.html

приднестровье

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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ограничения, приднестровье, заболеваемость