https://ru.sputnik.md/20220221/vaktsiny-sputnik-kishinev-49132616.html

Чебан: в Кишинев поступят тысячи доз вакцины "Спутник V"

Чебан: в Кишинев поступят тысячи доз вакцины "Спутник V"

Примэрия Кишинева получит партию из тысяч доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

2022-02-21T09:28+0200

2022-02-21T09:28+0200

2022-02-21T10:18+0200

коронавирус

в молдове

молдова

кишинев

спутник v

вакцинация

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46192658_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_533440b270bfae69066be59e3502cdec.jpg

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" поступит в Кишинев в ближайшее время. Препарат пожертвовала для молдавской столицы администрация Санкт-Петербурга в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб. По его словам, договоренность о поставке была достигнута между ним и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во время визита в Северную столицу России.Он отметил, что, скорее всего, будет организован новый марафон вакцинации. Окончательное решение о его проведении примут в муниципальном Управлении здравоохранения. В то же время примар рассказал, что он провел переговоры с министром здравоохранения Румынии, во время которых обсуждался вопрос о том, что в случае необходимости, Румыния предоставит Молдове вакцины Pfizer или Moderna. Как подчеркнул Чебан, на данный момент самый высокий уровень вакцинации в стране – именно в Кишиневе.

https://ru.sputnik.md/20220214/uchenye-trekhfaznaya-vaktsinatsiya-covid-19-48910309.html

молдова

кишинев

санкт-петербург

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

в молдове, молдова, кишинев, спутник v, вакцинация, санкт-петербург