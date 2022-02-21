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Чебан: в Кишинев поступят тысячи доз вакцины "Спутник V"
Чебан: в Кишинев поступят тысячи доз вакцины "Спутник V"
Примэрия Кишинева получит партию из тысяч доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
2022-02-21T09:28+0200
2022-02-21T09:28+0200
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" поступит в Кишинев в ближайшее время. Препарат пожертвовала для молдавской столицы администрация Санкт-Петербурга в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб. По его словам, договоренность о поставке была достигнута между ним и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во время визита в Северную столицу России.Он отметил, что, скорее всего, будет организован новый марафон вакцинации. Окончательное решение о его проведении примут в муниципальном Управлении здравоохранения. В то же время примар рассказал, что он провел переговоры с министром здравоохранения Румынии, во время которых обсуждался вопрос о том, что в случае необходимости, Румыния предоставит Молдове вакцины Pfizer или Moderna. Как подчеркнул Чебан, на данный момент самый высокий уровень вакцинации в стране – именно в Кишиневе.
https://ru.sputnik.md/20220214/uchenye-trekhfaznaya-vaktsinatsiya-covid-19-48910309.html
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в молдове, молдова, кишинев, спутник v, вакцинация, санкт-петербург
Чебан: в Кишинев поступят тысячи доз вакцины "Спутник V"
09:28 21.02.2022 (обновлено: 10:18 21.02.2022) Подписаться на
Примэрия Кишинева получит партию в несколько тысяч доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" поступит в Кишинев в ближайшее время. Препарат пожертвовала для молдавской столицы администрация Санкт-Петербурга в качестве гуманитарной помощи.
Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб.
По его словам, договоренность о поставке была достигнута между ним и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во время визита в Северную столицу России.
"У меня есть хорошая новость для большого количества жителей Кишинева, которые ждали вакцину "Спутник V". Мы закончили все предварительные и логистические операции", – сообщил Чебан.
Он отметил, что, скорее всего, будет организован новый марафон вакцинации. Окончательное решение о его проведении примут в муниципальном Управлении здравоохранения.
"Вместе решим, как распределить эту вакцину. Были запросы на этот препарат и в других населенных пунктах, не только в Кишиневе. Мы с удовольствием поделимся", – добавил Чебан.
В то же время примар рассказал, что он провел переговоры с министром здравоохранения Румынии, во время которых обсуждался вопрос о том, что в случае необходимости, Румыния предоставит Молдове вакцины Pfizer или Moderna.
Как подчеркнул Чебан, на данный момент самый высокий уровень вакцинации в стране – именно в Кишиневе.