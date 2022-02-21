https://ru.sputnik.md/20220221/vladimir-putin-podpisal-ukazy-o-priznanii-nezavisimosti-lnr-i-dnr-49154482.html

Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР

Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР

После того как лидеры ЛДНР обратились к Владимиру Путину с просьбой о признании республик, президент России созвал Совет безопасности, участники которого, фактически, выразили свою поддержку такому решению.

2022-02-21T21:39+0200

2022-02-21T21:39+0200

2022-02-21T22:05+0200

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КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он сообщил в ходе телеобращения к гражданам России 21 февраля. "Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Прошу Федеральное Собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи", - заявил он."Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории, наши товарищи и близкие", - отметил президент России. Он подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер. Он завил, что "правящая в Киеве верхушка заявляет о нежелании выполнения минских соглашений и не заинтересована в мирном решении проблемы Донбасса".На Украине хотят организовать в Донбассе подполье, а против России - военные действия, заявил Владимир Путин."В марте 2021 года Украина приняла новую военную стратегию... Стратегия предлагает организацию в российском Крыму и на территории Донбасса, по сути, террористического подполья, в ней прописаны и контуры предполагаемой войны", - сказал он в обращении к россиянам.Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, заявил президент РФ."В Донбассе ни дня без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается – конца и края не видно", - отметил он.Вечером в понедельник о намерении подписать указ о признании ЛНР и ДНР Владимир Путин сообщил в телефонном разговоре с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем."Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.С учетом всего этого Президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", - сообщила пресс-служба Кремля.Ранее 21 февраля с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.Практически одновременно с обращениями глав ДНР и ЛНР в Москве началось внеочередное заседание Совета безопасности РФ.Владимир Путин в ходе заседания заявил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе."Люди заявили, что они формируют две независимые республики - Донецкую и Луганскую народные республики. С этого момента началось противостояние киевских властей и проживающих на этой территории. В этой связи хотел обратить внимание на то, что Россия изначально делала всё, чтобы мирными средствами, мирным путём разрешить все возникшие противоречия", - сказал Путин.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания заявил, что конфликт в Донбассе единственный, где одна сторона отказывается разговаривать с другой, а Запад это поддерживает. Он также заявил, что "Россия не может равнодушно смотреть на издевательства над соотечественниками на Украине."Я вижу еще такой аспект в этом, как упомянутый вами на пресс-конференции с канцлером (Германии Олафом) Шольцем термин геноцид. То, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский и бандеровский режим в Киеве, - это тоже проявление геноцида. Проявляется атака на славян, на православных, и в случае с Украиной - конкретно на все русское, что противоречит, как мы все прекрасно знаем, конституции Украины, но не мешает киевскому режиму один за другим принимать законы, ужесточающие требования к запрету, по сути дела, русского языка", - сказал Лавров на заседании Совбеза РФ.На заседании заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что на территории ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян, этот факт игнорировать нельзя. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак отметил, что переговорный процесс по Донбассу сейчас на нулевой отметке - на уровне 2015 года. "Очевидно, что Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса", - также отметил он.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании совбеза, назвала киевский режим марионеточным.По ее словам, на протяжении семи лет Россия постоянно на всех уровнях выступала за дипломатическое, политическое решение конфликта, на всех трибунах."Семь лет на наших глазах в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа, геноцид, обстрелы, невыплаты пенсий", - сказала парламентарий.Если Россия признает независимость ДНР и ЛНР, то защитит их жителей, дав им возможность мирно трудиться, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."То что касается народной Донецкой республики, народной Луганской республики - народ натерпелся уже, просто мучить их нельзя, и то, что Дума приняла такие решения это - совершенно справедливо, и я уверен, что мы должны поддержать решения, которые рекомендует Дума. Думаю, что если мы это сделаем, то мы защитим тех людей, которые там живут, а должны мы заботиться именно об этом и дадим им возможность спокойно работать", - сказал Патрушев, выступая на внеочередном совещании Совбеза.Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что России "не оставили выбора". "Однозначно надо признавать", - отметил он.Депутаты Госдумы России проголосовали за проект постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля.Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов, сообщает. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": первый вариант предполагал направление обращения непосредственно президенту РФ, а второй – консультацию с МИД.За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР — 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Путин созвал заседание совбеза в связи с обращениями лидеров ЛДНР о признании республикПутин сравнил ситуацию на Донбассе с геноцидомЖители Донбасса благодарят Россию за возможность эвакуироваться

https://ru.sputnik.md/20220221/putin-reshenie-o-priznanii-lnr-i-dnr-budet-prinyato-segodnya-49157310.html

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