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Юшков: сможет ли Украина разместить у себя ядерное оружие США
Юшков: сможет ли Украина разместить у себя ядерное оружие США
Если Украина выйдет из Будапештского меморандума, сможет ли она разместить у себя на территории ядерное оружие США - мнение эксперта.
2022-02-21T19:00+0200
2022-02-21T19:00+0200
2022-02-21T19:00+0200
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В беседе с корреспондентом Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков оценил способности Украины по созданию ядерного оружия и возможности размещения на территории этой страны ядерного вооружения США. Ранее Владимир Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Будапештского меморандума, который закреплял присоединение Украины к договору о нераспространении ядерного оружия. По словам Юшкова, такими заявлениями украинский президент просто пытается вымогать деньги у Европы. Однако он должен понимать, что его шантаж ни к чему не приведет, ведь Украине никто не позволит заполучить ядерное оружие.Марцинкевич: каковы шансы Украины стать ядерной державойКиев может создать "грязную бомбу" в случае выхода из Будапештского меморандумаЭксперт – об идеях Украины создать ядерное оружие: страну заставят остановить все АЭС
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Юшков: сможет ли Украина разместить у себя ядерное оружие США
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Если Украина выйдет из Будапештского меморандума, сможет ли она разместить у себя на территории ядерное оружие других стран, в частности, Соединенных Штатов – мнение эксперта.
В беседе с корреспондентом Sputnik
ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков оценил способности Украины по созданию ядерного оружия и возможности размещения на территории этой страны ядерного вооружения США.
Ранее Владимир Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Будапештского меморандума, который закреплял присоединение Украины к договору о нераспространении ядерного оружия.
По словам Юшкова, такими заявлениями украинский президент просто пытается вымогать деньги у Европы. Однако он должен понимать, что его шантаж ни к чему не приведет, ведь Украине никто не позволит заполучить ядерное оружие.