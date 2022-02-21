https://ru.sputnik.md/20220221/yushkov-smozhet-li-ukraina-razmestit-u-sebya-yadernoe-oruzhie-ssha-49158725.html

Юшков: сможет ли Украина разместить у себя ядерное оружие США

Юшков: сможет ли Украина разместить у себя ядерное оружие США

Если Украина выйдет из Будапештского меморандума, сможет ли она разместить у себя на территории ядерное оружие США - мнение эксперта.

2022-02-21T19:00+0200

2022-02-21T19:00+0200

2022-02-21T19:00+0200

видео

видео

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/15/49158504_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d740bb45e780b047c67cd91fca11def.jpg

В беседе с корреспондентом Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков оценил способности Украины по созданию ядерного оружия и возможности размещения на территории этой страны ядерного вооружения США. Ранее Владимир Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Будапештского меморандума, который закреплял присоединение Украины к договору о нераспространении ядерного оружия. По словам Юшкова, такими заявлениями украинский президент просто пытается вымогать деньги у Европы. Однако он должен понимать, что его шантаж ни к чему не приведет, ведь Украине никто не позволит заполучить ядерное оружие.Марцинкевич: каковы шансы Украины стать ядерной державойКиев может создать "грязную бомбу" в случае выхода из Будапештского меморандумаЭксперт – об идеях Украины создать ядерное оружие: страну заставят остановить все АЭС

украина

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, видео, в мире, украина, россия