https://ru.sputnik.md/20220221/zhdat-li-moldove-ukrainskikh-bezhentsev--prognozy-ekspertov-49164967.html
Ждать ли Молдове украинских беженцев – прогнозы экспертов
Ждать ли Молдове украинских беженцев – прогнозы экспертов
Сможет ли Молдова начать принимать беженцев из Украины и ждать ли их наплыва.
2022-02-21T20:08+0200
2022-02-21T20:08+0200
2022-02-21T20:35+0200
беженцы
украина
конфликт
политика
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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. В случае масштабного вооруженного конфликта на территории Украины в Молдову может хлынуть поток беженцев, которые, вероятно, будут использовать ее как один из пунктов транзита в страны Западной Европы. Такое мнение в комментарии Sputnik Молдова высказал политолог, директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan Centre Сергей Манастырлы.По словам политолога, Молдова может стать предпочтительным направлением для беженцев с южных районов Одесской области.Манастырлы считает, что возможный поток беженцев может существенно осложнить ситуацию в сфере социального обеспечения и здравоохранения, которая наложится уже на имеющийся энергетический кризис в стране.Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану, наоборот, считает, что Молдова сможет помочь людям, которые пострадают, останутся без жилья или захотят эвакуироваться.Социолог отмечает, что у него нет возможности опираться на объективные социологические исследования, поэтому он лишь высказывает свои предположения.По словам Мокану, в Молдове жители в большинстве своем не верят в широкомасштабный вооруженный конфликт в регионе.Ранее в интервью украинским СМИ директор молдавской Службы информации и безопасности Александр Есауленко заявил о возможном потоке беженцев на территорию Молдовы в случае военной эскалации на Украине.О возможном потоке беженцев в соседние с Украиной страны говорили и представители власти в Польше, Румынии и других странах региона.
https://ru.sputnik.md/20220221/kak-bezhentsy-pribyvayut-iz-donbassa-v-rossiyu-49140608.html
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беженцы, украина, конфликт
Ждать ли Молдове украинских беженцев – прогнозы экспертов
20:08 21.02.2022 (обновлено: 20:35 21.02.2022) Подписаться на
Сможет ли Молдова начать принимать беженцев из Украины и ждать ли их наплыва.
КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. В случае масштабного вооруженного конфликта на территории Украины в Молдову может хлынуть поток беженцев, которые, вероятно, будут использовать ее как один из пунктов транзита в страны Западной Европы. Такое мнение в комментарии Sputnik Молдова высказал политолог, директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan Centre Сергей Манастырлы.
"Я предполагаю, что поток беженцев с территории Украины может пойти на запад в случае военного ответа вооруженных сил России на агрессивные действия украинских вооруженных сил в отношении непризнанных республик на востоке Украины. Если пойдут поражения и потери украинской армии, тогда начнется движение беженцев", — говорит Манастырлы.
По словам политолога, Молдова может стать предпочтительным направлением для беженцев с южных районов Одесской области.
Манастырлы считает, что возможный поток беженцев может существенно осложнить ситуацию в сфере социального обеспечения и здравоохранения, которая наложится уже на имеющийся энергетический кризис в стране.
Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану, наоборот, считает, что Молдова сможет помочь людям, которые пострадают, останутся без жилья или захотят эвакуироваться.
Социолог отмечает, что у него нет возможности опираться на объективные социологические исследования, поэтому он лишь высказывает свои предположения.
По словам Мокану, в Молдове жители в большинстве своем не верят в широкомасштабный вооруженный конфликт в регионе.
"Атмосфера в молдавском обществе спокойная, большинство граждан не доверяют слухам о том, что будет военный конфликт. Трудно вообразить себе, что такое возможно. Большинство населения не верит в то, что возможен такой конфликт", — заявил эксперт.
Ранее в интервью украинским СМИ директор молдавской Службы информации и безопасности Александр Есауленко заявил о возможном потоке беженцев на территорию Молдовы в случае военной эскалации на Украине.
О возможном потоке беженцев в соседние с Украиной страны говорили и представители власти в Польше, Румынии и других странах региона.