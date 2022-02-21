https://ru.sputnik.md/20220221/zhdat-li-moldove-ukrainskikh-bezhentsev--prognozy-ekspertov-49164967.html

Ждать ли Молдове украинских беженцев – прогнозы экспертов

Ждать ли Молдове украинских беженцев – прогнозы экспертов

Сможет ли Молдова начать принимать беженцев из Украины и ждать ли их наплыва.

2022-02-21T20:08+0200

2022-02-21T20:08+0200

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беженцы

украина

конфликт

политика

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КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. В случае масштабного вооруженного конфликта на территории Украины в Молдову может хлынуть поток беженцев, которые, вероятно, будут использовать ее как один из пунктов транзита в страны Западной Европы. Такое мнение в комментарии Sputnik Молдова высказал политолог, директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan Centre Сергей Манастырлы.По словам политолога, Молдова может стать предпочтительным направлением для беженцев с южных районов Одесской области.Манастырлы считает, что возможный поток беженцев может существенно осложнить ситуацию в сфере социального обеспечения и здравоохранения, которая наложится уже на имеющийся энергетический кризис в стране.Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану, наоборот, считает, что Молдова сможет помочь людям, которые пострадают, останутся без жилья или захотят эвакуироваться.Социолог отмечает, что у него нет возможности опираться на объективные социологические исследования, поэтому он лишь высказывает свои предположения.По словам Мокану, в Молдове жители в большинстве своем не верят в широкомасштабный вооруженный конфликт в регионе.Ранее в интервью украинским СМИ директор молдавской Службы информации и безопасности Александр Есауленко заявил о возможном потоке беженцев на территорию Молдовы в случае военной эскалации на Украине.О возможном потоке беженцев в соседние с Украиной страны говорили и представители власти в Польше, Румынии и других странах региона.

https://ru.sputnik.md/20220221/kak-bezhentsy-pribyvayut-iz-donbassa-v-rossiyu-49140608.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

беженцы, украина, конфликт