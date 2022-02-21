https://ru.sputnik.md/20220221/zhiteli-lnr-i-dnr-vstretili-novost-o-priznanii-respublik-likovaniem--49172912.html

Жители ЛНР и ДНР встретили новость о признании республик ликованием

Жители ЛНР и ДНР встретили новость о признании республик ликованием

Президент России Владимир Путин подписал 21 февраля указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

2022-02-21T22:48+0200

2022-02-21T22:48+0200

2022-02-21T23:08+0200

политика

в мире

днр

лнр

независимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/15/49173053_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cf3b21f22744abc1e267ae0b64665a0.jpg

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Жители Донецка вышли на улицы праздновать признание Россией независимости ДНР и ЛНР , передает РИА Новости.Люди размахивают российскими флагами и запускают салюты.Ранее с просьбой к российскому лидеру признать независимость ДНР и ЛНР обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил, что считает необходимым признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент констатировал, что ситуация на Донбассе стала критической и попросил парламент ратифицировать необходимые документы.Решения Владимира Путина жители ЛДНР ждали с нетерпением. Во время телеобращения президента России на центральной площади Донецка собралась группа людей с флагами России. Новость о подписании российским президентом указов о признании ДНР и ЛНР они встретили ликованием. В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Путин: Россия сделала все для сохранения территориальной целостности УкраиныЭксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальностьВладимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР

https://ru.sputnik.md/20220221/putin-zasedanie-sovbeza-obrascheniyami-liderov-ldnr-priznanii-respublik-49151745.html

днр

лнр

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, днр, лнр, независимость