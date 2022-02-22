https://ru.sputnik.md/20220222/delovaya-rossiya-sotrudnichestvo-biznes-krugi-moldovy-49192032.html

"Деловая Россия" заинтересована в сотрудничестве с бизнес-кругами Молдовы

"Деловая Россия" заинтересована в сотрудничестве с бизнес-кругами Молдовы

В “Молдавско-российском деловом союзе” российская бизнес-ассоциация “Деловая Россия” видит значимого партнера по укреплению деловых связей.

2022-02-22T13:29+0200

2022-02-22T13:29+0200

2022-02-22T13:51+0200

союз

россия

молдова

молдавско-российский деловой союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3048/52/30485248_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_fc2a2ad4c80e8160b24ec917f721b54c.jpg

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Российская организация "Деловая Россия", выступившая соучредителем "Молдавско-российского делового союза", готова поделиться опытом и оказать всевозможную помощь в реализации целей новой международной бизнес-организации. Об этом заявил председатель "Деловой России" Алексей Репик в ходе презентации "Молдавско-российского делового союза" в пресс-центре Sputnik Молдова.Репик заявил, что возглавляемая им организация готова оказывать содействие молдавским коллегам в части развития инвестиционного климата, создания условий для ведения бизнеса, формирования системы для защиты прав предпринимателей.По словам Репика, "Деловая Россия" обладает колоссальным опытом, тесно работая с экономическим блоком в правительстве Российской Федерации.Он подчеркнул, что в том числе в результате усилий "Деловой России", в 2021 году товарооборот с Молдовой увеличился на 65%."Деловая Россия" заинтересована в налаживании сотрудничества с бизнес-кругами Молдовы. Есть конкретные проекты. Их недостаточно, нужно развиваться", — заявил Репик.Заместитель председателя "Молдавско-российского делового союза" Вадим Юрченко отметил, что за непродолжительный срок руководство бизнес-союза провело уже ряд встреч с представителями российского бизнеса, а также призывал бизнес в Молдове работать с организацией.Деловой союз был создан в Молдове в июне 2021 года, это некоммерческая организация, учредителем которой выступает ассоциация "Деловая Россия". Как отмечается на официальном сайте структуры, Деловой союз "призван содействовать развитию взаимодействия молдавского и российского бизнеса в сферах их взаимных интересов".

https://ru.sputnik.md/20220222/igor-dodon-obyavil-o-zapuske-moldavsko-rossiyskogo-delovogo-soyuza-49184795.html

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

союз, россия, молдова, молдавско-российский деловой союз