https://ru.sputnik.md/20220222/delovaya-rossiya-sotrudnichestvo-biznes-krugi-moldovy-49192032.html
"Деловая Россия" заинтересована в сотрудничестве с бизнес-кругами Молдовы
"Деловая Россия" заинтересована в сотрудничестве с бизнес-кругами Молдовы
В “Молдавско-российском деловом союзе” российская бизнес-ассоциация “Деловая Россия” видит значимого партнера по укреплению деловых связей.
2022-02-22T13:29+0200
2022-02-22T13:29+0200
2022-02-22T13:51+0200
союз
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молдавско-российский деловой союз
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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Российская организация "Деловая Россия", выступившая соучредителем "Молдавско-российского делового союза", готова поделиться опытом и оказать всевозможную помощь в реализации целей новой международной бизнес-организации. Об этом заявил председатель "Деловой России" Алексей Репик в ходе презентации "Молдавско-российского делового союза" в пресс-центре Sputnik Молдова.Репик заявил, что возглавляемая им организация готова оказывать содействие молдавским коллегам в части развития инвестиционного климата, создания условий для ведения бизнеса, формирования системы для защиты прав предпринимателей.По словам Репика, "Деловая Россия" обладает колоссальным опытом, тесно работая с экономическим блоком в правительстве Российской Федерации.Он подчеркнул, что в том числе в результате усилий "Деловой России", в 2021 году товарооборот с Молдовой увеличился на 65%."Деловая Россия" заинтересована в налаживании сотрудничества с бизнес-кругами Молдовы. Есть конкретные проекты. Их недостаточно, нужно развиваться", — заявил Репик.Заместитель председателя "Молдавско-российского делового союза" Вадим Юрченко отметил, что за непродолжительный срок руководство бизнес-союза провело уже ряд встреч с представителями российского бизнеса, а также призывал бизнес в Молдове работать с организацией.Деловой союз был создан в Молдове в июне 2021 года, это некоммерческая организация, учредителем которой выступает ассоциация "Деловая Россия". Как отмечается на официальном сайте структуры, Деловой союз "призван содействовать развитию взаимодействия молдавского и российского бизнеса в сферах их взаимных интересов".
https://ru.sputnik.md/20220222/igor-dodon-obyavil-o-zapuske-moldavsko-rossiyskogo-delovogo-soyuza-49184795.html
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союз, россия, молдова, молдавско-российский деловой союз
"Деловая Россия" заинтересована в сотрудничестве с бизнес-кругами Молдовы
13:29 22.02.2022 (обновлено: 13:51 22.02.2022) Подписаться на
В "Молдавско-российском деловом союзе" российская бизнес-ассоциация "Деловая Россия" видит значимого партнера по укреплению деловых связей.
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Российская организация "Деловая Россия", выступившая соучредителем "Молдавско-российского делового союза", готова поделиться опытом и оказать всевозможную помощь в реализации целей новой международной бизнес-организации. Об этом заявил председатель "Деловой России" Алексей Репик в ходе презентации "Молдавско-российского делового союза" в пресс-центре Sputnik Молдова.
Репик заявил, что возглавляемая им организация готова оказывать содействие молдавским коллегам в части развития инвестиционного климата, создания условий для ведения бизнеса, формирования системы для защиты прав предпринимателей.
По словам Репика, "Деловая Россия" обладает колоссальным опытом, тесно работая с экономическим блоком в правительстве Российской Федерации.
"Более семи тысяч членов "Деловой России" работают во всех 85 субъектах Российской Федерации. Выручка компаний – более 5,3 триллиона рублей. У нас интересы в самых разных сферах промышленности. Мы работаем для создания инвестиционной среды. Мы готовы делиться своими наработками", — отметил Репик.
Он подчеркнул, что в том числе в результате усилий "Деловой России", в 2021 году товарооборот с Молдовой увеличился на 65%.
"Деловая Россия" заинтересована в налаживании сотрудничества с бизнес-кругами Молдовы. Есть конкретные проекты. Их недостаточно, нужно развиваться", — заявил Репик.
Заместитель председателя "Молдавско-российского делового союза" Вадим Юрченко отметил, что за непродолжительный срок руководство бизнес-союза провело уже ряд встреч с представителями российского бизнеса, а также призывал бизнес в Молдове работать с организацией.
Деловой союз был создан в Молдове в июне 2021 года, это некоммерческая организация, учредителем которой выступает ассоциация "Деловая Россия". Как отмечается на официальном сайте структуры, Деловой союз "призван содействовать развитию взаимодействия молдавского и российского бизнеса в сферах их взаимных интересов".