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https://ru.sputnik.md/20220222/deputat-pas-prosit-genprokuraturu-otkryt-delo-ob-uzurpatsii-vlasti-49202398.html
Депутат PAS просит Генпрокуратуру открыть дело об узурпации власти
Депутат PAS просит Генпрокуратуру открыть дело об узурпации власти
Лилиан Карп полагает, что переход депутатов из одной фракции в другую в 2015 году мог поспособствовать узурпации власти.
2022-02-22T18:45+0200
2022-02-22T18:45+0200
общество
в молдове
молдова
генеральная прокуратура
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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Председатель комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку и депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиан Карп направил запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой открыть уголовное дело по факту узурпации власти. Как рассказал Карп, узурпация власти могла стать следствием коррупционных действий, в которых подозревают четырех из пяти задержанных экс-депутатов. Речь идет про бывших парламентариев, помещенных под арест 4 февраля. Это Артур Решетников, Виолетта Иванова, Серджиу Сырбу, Владимир Витюк и Анатолий Загородный. По мнению Карпа, возможный подкуп депутатов в 2015 году привел не только к их переходу из фракции Партии коммунистов в Демократическую, но еще и к захвату власти. "Прошу прокуратуру расследовать обстоятельства, при которых 13 бывших депутатов вышли из фракции, в которую они входили. Учитывая, что возбужденное дело касается преступления о незаконном обогащении, прошу Генпрокуратуру расследовать вместе все дела. Поскольку дело о незаконном обогащении не включает в себя всей сложности проблемы", – отметил на брифинге председатель комиссии. Как уверен парламентарий, задержать необходимо не только упомянутых пятерых бывших депутатов, но и 13 других, также покинувших ПКРМ: у них на дому 2 февраля прошли обыски. Напомним, по итогам обысков 2 февраля из 13 экс-депутатов на 72 часа были задержаны пятеро: Серджиу Сырбу, Владимир Витюк, Артур Решетников, Анатолий Загородный и Виолетта Иванова.Позднее Виолетту Иванову временно освободили, а затем перевели под домашний арест.Всем бывшим парламентариям выдвинули обвинения в незаконном обогащении. Позднее четверо были признаны подозреваемыми в подкупе своих коллег депутатов. Трое мошенников обманули компании на 7,5 миллиона леев&gt;&gt;&gt;Основные этапы покупки недвижимости - как избежать мошенников&gt;&gt;&gt;Заключенные молдавской тюрьмы сумели обмануть более 20 граждан&gt;&gt;&gt;
https://ru.sputnik.md/20220202/13-izbrannikov-femidy-zachem-pas-vzyalas-byvshikh-deputatov-perebezhchikov-48533378.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура

Депутат PAS просит Генпрокуратуру открыть дело об узурпации власти

18:45 22.02.2022
© Sputnik / Caraus MihaiЗал суда
Зал суда - Sputnik Молдова, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Caraus Mihai
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Лилиан Карп полагает, что переход депутатов из одной фракции в другую в 2015 году мог поспособствовать узурпации власти.
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Председатель комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку и депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиан Карп направил запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой открыть уголовное дело по факту узурпации власти.
Как рассказал Карп, узурпация власти могла стать следствием коррупционных действий, в которых подозревают четырех из пяти задержанных экс-депутатов. Речь идет про бывших парламентариев, помещенных под арест 4 февраля. Это Артур Решетников, Виолетта Иванова, Серджиу Сырбу, Владимир Витюк и Анатолий Загородный.
По мнению Карпа, возможный подкуп депутатов в 2015 году привел не только к их переходу из фракции Партии коммунистов в Демократическую, но еще и к захвату власти.
"Прошу прокуратуру расследовать обстоятельства, при которых 13 бывших депутатов вышли из фракции, в которую они входили. Учитывая, что возбужденное дело касается преступления о незаконном обогащении, прошу Генпрокуратуру расследовать вместе все дела. Поскольку дело о незаконном обогащении не включает в себя всей сложности проблемы", – отметил на брифинге председатель комиссии.
Как уверен парламентарий, задержать необходимо не только упомянутых пятерых бывших депутатов, но и 13 других, также покинувших ПКРМ: у них на дому 2 февраля прошли обыски.
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Напомним, по итогам обысков 2 февраля из 13 экс-депутатов на 72 часа были задержаны пятеро: Серджиу Сырбу, Владимир Витюк, Артур Решетников, Анатолий Загородный и Виолетта Иванова.
Позднее Виолетту Иванову временно освободили, а затем перевели под домашний арест.
Всем бывшим парламентариям выдвинули обвинения в незаконном обогащении. Позднее четверо были признаны подозреваемыми в подкупе своих коллег депутатов.
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