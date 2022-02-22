https://ru.sputnik.md/20220222/deputat-pas-prosit-genprokuraturu-otkryt-delo-ob-uzurpatsii-vlasti-49202398.html

Депутат PAS просит Генпрокуратуру открыть дело об узурпации власти

Депутат PAS просит Генпрокуратуру открыть дело об узурпации власти

Лилиан Карп полагает, что переход депутатов из одной фракции в другую в 2015 году мог поспособствовать узурпации власти.

2022-02-22T18:45+0200

2022-02-22T18:45+0200

2022-02-22T18:45+0200

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Председатель комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку и депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиан Карп направил запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой открыть уголовное дело по факту узурпации власти. Как рассказал Карп, узурпация власти могла стать следствием коррупционных действий, в которых подозревают четырех из пяти задержанных экс-депутатов. Речь идет про бывших парламентариев, помещенных под арест 4 февраля. Это Артур Решетников, Виолетта Иванова, Серджиу Сырбу, Владимир Витюк и Анатолий Загородный. По мнению Карпа, возможный подкуп депутатов в 2015 году привел не только к их переходу из фракции Партии коммунистов в Демократическую, но еще и к захвату власти. "Прошу прокуратуру расследовать обстоятельства, при которых 13 бывших депутатов вышли из фракции, в которую они входили. Учитывая, что возбужденное дело касается преступления о незаконном обогащении, прошу Генпрокуратуру расследовать вместе все дела. Поскольку дело о незаконном обогащении не включает в себя всей сложности проблемы", – отметил на брифинге председатель комиссии. Как уверен парламентарий, задержать необходимо не только упомянутых пятерых бывших депутатов, но и 13 других, также покинувших ПКРМ: у них на дому 2 февраля прошли обыски. Напомним, по итогам обысков 2 февраля из 13 экс-депутатов на 72 часа были задержаны пятеро: Серджиу Сырбу, Владимир Витюк, Артур Решетников, Анатолий Загородный и Виолетта Иванова.Позднее Виолетту Иванову временно освободили, а затем перевели под домашний арест.Всем бывшим парламентариям выдвинули обвинения в незаконном обогащении. Позднее четверо были признаны подозреваемыми в подкупе своих коллег депутатов. Трое мошенников обманули компании на 7,5 миллиона леев>>>Основные этапы покупки недвижимости - как избежать мошенников>>>Заключенные молдавской тюрьмы сумели обмануть более 20 граждан>>>

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в молдове, молдова, генеральная прокуратура