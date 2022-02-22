https://ru.sputnik.md/20220222/deshevye-yabloki-moldova-stanut-dostupnee-49171687.html
Дешевые яблоки в Молдове станут доступнее
Дешевые яблоки в Молдове станут доступнее
Дешевые и среднего качества яблоки активно импортируют супермаркеты Молдовы.
2022-02-22T07:30+0200
2022-02-22T07:30+0200
2022-02-22T07:30+0200
экономика
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яблоки
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КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Во второй половине февраля в нескольких сетях супермаркетов Кишинева начали появляться в продаже импортные яблоки. Они чаще меньше и менее привлекательны по виду, чем молдавские и стоят на 1-2 лея дешевле за килограмм. Такие данные приводит организация EastFruit. По данным организации, в предыдущие три года присутствие импортных, в основном польских и украинских яблок, в сетях супермаркетов Молдовы перестало быть чем-то удивительным. Как пояснили в EastFruit, прежде этот товар сети супермаркетов завозили в страну обычно весной, причем в немалом количестве – ежемесячно по 0,5-1,5 тысяч тонн в целом по стране. На ценниках и коробках размещалась информация о стране происхождения, товар был внешне привлекателен, продавался по цене не ниже, а часто – выше местной продукции. Как отметили в EastFruit со ссылкой на маркетологов ассоциаций сельхозпроизводителей, считается дешевые, но относительно качественные яблоки в супермаркетах Кишинева – это, с большой долей вероятности, "Айдаред" из Украины и Польши. "Ритейлеры приобретают небольшие партии этих яблок по случаю, чтобы разнообразить ассортимент дешевых яблок и при этом не снизить презентабельность этого товара", - добавили в организации. Стоит упомянуть в этой связи, что согласно мониторингу EastFruit, в феврале текущего года сохраняется большая разница между оптовыми ценами на "Айдаред" в Польше, Украине и Молдове, где яблоки этого сорта дороже. При этом они довольно активно экспортируются в Россию, из-за чего, вероятно, на внутреннем рынке в магазинном ритейле они замещаются дешевой и сравнительно качественной импортной продукцией.Молдавские яблоки успешно продаются в Таджикистане>>>Производство слив и яблок в Молдове в 2021 году не дотянуло до нужного объема>>>В чем состоит главная ошибка молдавских аграриев>>>
https://ru.sputnik.md/20220218/moldova-ostanovilsya-rost-tsen-na-dorogie-yabloki-49042513.html
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в молдове, украина, молдова, россия, польша, импорт, яблоки
Дешевые яблоки в Молдове станут доступнее
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Дешевые и среднего качества яблоки активно импортируют супермаркеты Молдовы.
КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Во второй половине февраля в нескольких сетях супермаркетов Кишинева начали появляться в продаже импортные яблоки. Они чаще меньше и менее привлекательны по виду, чем молдавские и стоят на 1-2 лея дешевле за килограмм. Такие данные приводит организация EastFruit.
По данным организации, в предыдущие три года присутствие импортных, в основном польских и украинских яблок, в сетях супермаркетов Молдовы перестало быть чем-то удивительным.
Как пояснили в EastFruit, прежде этот товар сети супермаркетов завозили в страну обычно весной, причем в немалом количестве – ежемесячно по 0,5-1,5 тысяч тонн в целом по стране. На ценниках и коробках размещалась информация о стране происхождения, товар был внешне привлекателен, продавался по цене не ниже, а часто – выше местной продукции.
"В 2022 ситуация противоположная: в супермаркетах яблоки молдавского производства чаще выглядят лучше, и стоят дороже, чем предположительно импортная продукция", - говорится в сообщении организации.
Как отметили в EastFruit со ссылкой на маркетологов ассоциаций сельхозпроизводителей, считается дешевые, но относительно качественные яблоки в супермаркетах Кишинева – это, с большой долей вероятности, "Айдаред" из Украины и Польши.
"Ритейлеры приобретают небольшие партии этих яблок по случаю, чтобы разнообразить ассортимент дешевых яблок и при этом не снизить презентабельность этого товара", - добавили в организации.
Стоит упомянуть в этой связи, что согласно мониторингу EastFruit, в феврале текущего года сохраняется большая разница между оптовыми ценами на "Айдаред" в Польше, Украине и Молдове, где яблоки этого сорта дороже.
При этом они довольно активно экспортируются в Россию, из-за чего, вероятно, на внутреннем рынке в магазинном ритейле они замещаются дешевой и сравнительно качественной импортной продукцией.