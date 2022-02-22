https://ru.sputnik.md/20220222/deshevye-yabloki-moldova-stanut-dostupnee-49171687.html

Дешевые яблоки в Молдове станут доступнее

Дешевые яблоки в Молдове станут доступнее

Дешевые и среднего качества яблоки активно импортируют супермаркеты Молдовы.

2022-02-22T07:30+0200

2022-02-22T07:30+0200

2022-02-22T07:30+0200

экономика

в молдове

украина

молдова

россия

польша

импорт

яблоки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2433/32/24333299_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2633cd05da43d17f11181e4542f81448.jpg

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Во второй половине февраля в нескольких сетях супермаркетов Кишинева начали появляться в продаже импортные яблоки. Они чаще меньше и менее привлекательны по виду, чем молдавские и стоят на 1-2 лея дешевле за килограмм. Такие данные приводит организация EastFruit. По данным организации, в предыдущие три года присутствие импортных, в основном польских и украинских яблок, в сетях супермаркетов Молдовы перестало быть чем-то удивительным. Как пояснили в EastFruit, прежде этот товар сети супермаркетов завозили в страну обычно весной, причем в немалом количестве – ежемесячно по 0,5-1,5 тысяч тонн в целом по стране. На ценниках и коробках размещалась информация о стране происхождения, товар был внешне привлекателен, продавался по цене не ниже, а часто – выше местной продукции. Как отметили в EastFruit со ссылкой на маркетологов ассоциаций сельхозпроизводителей, считается дешевые, но относительно качественные яблоки в супермаркетах Кишинева – это, с большой долей вероятности, "Айдаред" из Украины и Польши. "Ритейлеры приобретают небольшие партии этих яблок по случаю, чтобы разнообразить ассортимент дешевых яблок и при этом не снизить презентабельность этого товара", - добавили в организации. Стоит упомянуть в этой связи, что согласно мониторингу EastFruit, в феврале текущего года сохраняется большая разница между оптовыми ценами на "Айдаред" в Польше, Украине и Молдове, где яблоки этого сорта дороже. При этом они довольно активно экспортируются в Россию, из-за чего, вероятно, на внутреннем рынке в магазинном ритейле они замещаются дешевой и сравнительно качественной импортной продукцией.Молдавские яблоки успешно продаются в Таджикистане>>>Производство слив и яблок в Молдове в 2021 году не дотянуло до нужного объема>>>В чем состоит главная ошибка молдавских аграриев>>>

https://ru.sputnik.md/20220218/moldova-ostanovilsya-rost-tsen-na-dorogie-yabloki-49042513.html

украина

молдова

россия

польша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, украина, молдова, россия, польша, импорт, яблоки