https://ru.sputnik.md/20220222/distantsionnoe-obuchenie-ukhudshaet-zrenie-vrachi-sovet-spasti-glaza-49208639.html

Дистанционное обучение ухудшает зрение – врачи дают совет, как спасти глаза

Дистанционное обучение ухудшает зрение – врачи дают совет, как спасти глаза

Возврат к офлайн-обучению окажет благотворное влияние на здоровье детей.

2022-02-22T18:15+0200

2022-02-22T18:15+0200

2022-02-22T18:15+0200

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КОМРАТ, 22 фев – Sputnik, Максим Топал. Из-за пандемии коронавируса учебные заведения Молдовы периодически уходят на дистанционное обучение. На "удаленке" ученики вынуждены проводить за гаджетами до восьми часов в день, что отрицательно сказывается на зрении детей.Эвелина Николаева – ученица 12 класса комратского теоретического лицея имени Гавриила Гайдаржи. Девушка говорит, что из-за онлайн-обучения, а затем домашней работы – тоже за компьютером – ее зрение значительно ухудшилось."В десятом классе, в марте, у нас началось дистанционное обучение, которое длилось два месяца. Тогда мое зрение ухудшилось на полпозиции. В 11 классе у нас были периоды, когда мы менялись, кто-то сидел в классе, кто-то дома. Потом опять в марте было онлайн-обучение. И в 12 классе мое зрение ухудшилось еще на одну позицию. Бывают головные боли, довольно часто", – рассказывает девушка.Другие ученики тоже признаются, что порой бывает "больно закрывать глаза, щиплет и начинают идти слезы". "Если мы раньше могли отчетливо видеть буквы с расстояния в два-три метра, то теперь тяжело их видеть, приходится щуриться", – отмечают школьники.Ольга Кара преподает на протяжении более 30 лет. С каждым годом, отмечает учитель, количество учеников, жалующихся на плохое зрение, только растет. Особенно эта тенденция заметна в последние два года."Жертвам" онлайн-обучения в равной степени стали и учителя. Особенности такого формата тоже обусловили для них дополнительную нагрузку на зрение."Читать то, что ученик сфотографировал и отправил, порой бывает сложно. Иногда сфотографировано не очень удачно. Иногда ученик отправил фотографию боком, криво, свет падает, тень падает. На ухудшение зрения жалуются и многие учителя", – добавила Ольга Кара.Работа с гаджетами в Молдове уже стала частью образовательного процесса. Чтобы поддерживать зрение, специалисты рекомендуют и ученикам, и учителям специальную гимнастику для глаз.В настоящее время все учебные заведения в Гагаузии работают в режиме физического присутствия учеников в классах.Оплатить газ или вылечить детей - какой выбор сделала жительница ГагаузииВдвое больше пенсии: квитанция за газ повергла в шок жительницу ГагаузииСоциальный хлеб: пенсионеры в очереди ругают власть и "страну бандитов"

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