Дистанционное обучение ухудшает зрение – врачи дают совет, как спасти глаза
© Sputnik / Maxim TopalУчитель в школе
© Sputnik / Maxim Topal
Возврат к офлайн-обучению окажет благотворное влияние на здоровье детей.
КОМРАТ, 22 фев – Sputnik, Максим Топал. Из-за пандемии коронавируса учебные заведения Молдовы периодически уходят на дистанционное обучение. На "удаленке" ученики вынуждены проводить за гаджетами до восьми часов в день, что отрицательно сказывается на зрении детей.
Эвелина Николаева – ученица 12 класса комратского теоретического лицея имени Гавриила Гайдаржи. Девушка говорит, что из-за онлайн-обучения, а затем домашней работы – тоже за компьютером – ее зрение значительно ухудшилось.
© Sputnik / Maxim TopalЭвелина Николаева отмечает ухудшение зрения во время онлайн-обучения
Эвелина Николаева отмечает ухудшение зрения во время онлайн-обучения
© Sputnik / Maxim Topal
"В десятом классе, в марте, у нас началось дистанционное обучение, которое длилось два месяца. Тогда мое зрение ухудшилось на полпозиции. В 11 классе у нас были периоды, когда мы менялись, кто-то сидел в классе, кто-то дома. Потом опять в марте было онлайн-обучение. И в 12 классе мое зрение ухудшилось еще на одну позицию. Бывают головные боли, довольно часто", – рассказывает девушка.
Другие ученики тоже признаются, что порой бывает "больно закрывать глаза, щиплет и начинают идти слезы". "Если мы раньше могли отчетливо видеть буквы с расстояния в два-три метра, то теперь тяжело их видеть, приходится щуриться", – отмечают школьники.
Ольга Кара преподает на протяжении более 30 лет. С каждым годом, отмечает учитель, количество учеников, жалующихся на плохое зрение, только растет. Особенно эта тенденция заметна в последние два года.
"Думаю, что все педагоги отмечают, что в последнее время это большая проблема – зрение учеников, внутричерепное давление, головные боли. Когда мы общались со своими учениками через компьютер, Zoom, конечно, это повлияло, ведь ученики находятся за компьютером восемь часов подряд. Есть много учеников, которые жалуются на падение зрения", – отметила Ольга Кара.
"Жертвам" онлайн-обучения в равной степени стали и учителя. Особенности такого формата тоже обусловили для них дополнительную нагрузку на зрение.
"Читать то, что ученик сфотографировал и отправил, порой бывает сложно. Иногда сфотографировано не очень удачно. Иногда ученик отправил фотографию боком, криво, свет падает, тень падает. На ухудшение зрения жалуются и многие учителя", – добавила Ольга Кара.
© Sputnik / Maxim TopalДля поддержания зрения специалисты рекомендуют специальную гимнастику для глаз
Для поддержания зрения специалисты рекомендуют специальную гимнастику для глаз
© Sputnik / Maxim Topal
Работа с гаджетами в Молдове уже стала частью образовательного процесса. Чтобы поддерживать зрение, специалисты рекомендуют и ученикам, и учителям специальную гимнастику для глаз.
"Необходимо держать дистанцию не менее метра, но в любом случае ребенок, особенно младший школьник, не соблюдает эту дистанцию. Если мы работаем за компьютером два часа и более, то необходима гимнастика для глаз – от пяти, а в идеале до 15 минут", – говорит психолог и медсестра Светлана Коваленко.
В настоящее время все учебные заведения в Гагаузии работают в режиме физического присутствия учеников в классах.