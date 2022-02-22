https://ru.sputnik.md/20220222/dodon-alternativnye-puty-postavok-moldavskoy-produktsii-rossiya-49198028.html

Додон рассказал об альтернативных путях поставок молдавской продукции в Россию

Додон рассказал об альтернативных путях поставок молдавской продукции в Россию

Есть ли альтернативные пути экспорта молдавских товаров в Россию?

2022-02-22T15:29+0200

2022-02-22T15:29+0200

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Напряженная ситуация на Украине вызывает обеспокоенность экономических агентов, экспортирующих свою продукцию в Россию, альтернативным методом экспорта в РФ может стать морской путь через Черное море. Об этом во время презентации "Молдавско-российского делового союза" рассказал руководитель организации, экс-президент Молдовы Игорь Додон в пресс-центре Sputnik Молдова.По его словам, альтернативным путем экспорта молдавских товаров в Россию может стать Черное море.Отметим, во вторник в пресс-центре Sputnik Молдова прошла презентация общественного объединения "Молдавско-российский деловой союз".В рамках мероприятия спикеры рассказали о целях "Молдавско-российского делового союза", о планах по развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества молдавского и российского бизнеса, а также ответили на вопросы журналистов молдавских СМИ.

https://ru.sputnik.md/20220222/igor-dodon-obyavil-o-zapuske-moldavsko-rossiyskogo-delovogo-soyuza-49184795.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ион додон, украина, торговля, россия, молдова, в молдове