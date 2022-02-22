https://ru.sputnik.md/20220222/dodon-alternativnye-puty-postavok-moldavskoy-produktsii-rossiya-49198028.html
Додон рассказал об альтернативных путях поставок молдавской продукции в Россию
Додон рассказал об альтернативных путях поставок молдавской продукции в Россию
Есть ли альтернативные пути экспорта молдавских товаров в Россию?
2022-02-22T15:29+0200
2022-02-22T15:29+0200
2022-02-22T15:44+0200
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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Напряженная ситуация на Украине вызывает обеспокоенность экономических агентов, экспортирующих свою продукцию в Россию, альтернативным методом экспорта в РФ может стать морской путь через Черное море. Об этом во время презентации "Молдавско-российского делового союза" рассказал руководитель организации, экс-президент Молдовы Игорь Додон в пресс-центре Sputnik Молдова.По его словам, альтернативным путем экспорта молдавских товаров в Россию может стать Черное море.Отметим, во вторник в пресс-центре Sputnik Молдова прошла презентация общественного объединения "Молдавско-российский деловой союз".В рамках мероприятия спикеры рассказали о целях "Молдавско-российского делового союза", о планах по развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества молдавского и российского бизнеса, а также ответили на вопросы журналистов молдавских СМИ.
https://ru.sputnik.md/20220222/igor-dodon-obyavil-o-zapuske-moldavsko-rossiyskogo-delovogo-soyuza-49184795.html
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ион додон, украина, торговля, россия, молдова, в молдове
Додон рассказал об альтернативных путях поставок молдавской продукции в Россию
15:29 22.02.2022 (обновлено: 15:44 22.02.2022) Подписаться на
Есть ли альтернативные пути экспорта молдавских товаров в Россию?
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Напряженная ситуация на Украине вызывает обеспокоенность экономических агентов, экспортирующих свою продукцию в Россию, альтернативным методом экспорта в РФ может стать морской путь через Черное море. Об этом во время презентации "Молдавско-российского делового союза" рассказал руководитель организации, экс-президент Молдовы Игорь Додон в пресс-центре Sputnik Молдова.
"Это настораживает экономических агентов. Наш экспорт в Россию идет через Украину. Он снизился после подписания соглашения об ассоциации с ЕС, снизился в три раза. Но в любом случае это сотни миллионов долларов. С экономической точки зрения нам важно, чтобы транзитные коридоры работали. Иначе нужно делать большой крюк, это увеличивает транспортные расходы", – заявил Додон.
По его словам, альтернативным путем экспорта молдавских товаров в Россию может стать Черное море.
"У нас есть на юге Джурджулештский порт. Многие экономические агенты уже ориентируются на него. Чтобы через Черное море какой-то объем товаров поставлять. Это дешевле, чем везти через Польшу и Румынию. Такой логистический выход из ситуации рассматривается. Если нужно будет помочь, наша организация готова", – заяивил Додон.
Отметим, во вторник в пресс-центре Sputnik Молдова прошла презентация общественного объединения "Молдавско-российский деловой союз".
В рамках мероприятия спикеры рассказали о целях "Молдавско-российского делового союза", о планах по развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества молдавского и российского бизнеса, а также ответили на вопросы журналистов молдавских СМИ.