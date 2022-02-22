https://ru.sputnik.md/20220222/ekspert-nezavisimost-dnr-lnr-49207075.html

Эксперт: признание Россией независимости ДНР и ЛНР – событие первостепенной важности

Эксперт: признание Россией независимости ДНР и ЛНР – событие первостепенной важности

Политический аналитик отметил, что признав независимость ДНР и ЛНР, Россия предотвратила большую войну на Украине.

2022-02-22T17:11+0200

2022-02-22T17:11+0200

2022-02-22T17:31+0200

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Путем признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР Россия смогла предотвратить большую войну на Украине, но угроза не исчезла, она останется в регионе на много лет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал политический аналитик, бывший посол Молдовы в РФ Анатол Цэрану."Ситуация еще не прояснилась полностью, то, что произошло вчера, – это событие первостепенной важности, безусловно, руководители всех государств внимательно изучают ситуацию и пытаются понять, как нужно действовать. Я думаю, что этим решением Москва предотвратила большую войну на Украине, но военная угроза не исчезла, она будет присутствовать на протяжении многих лет", – сказал эксперт.По его словам, первая реакция мирового сообщества была ожидаема, лидеры многих государств, в том числе и Молдова, отказались признать новоявленные республики. И этот вопрос особо важен для Молдовы, поскольку страна сама сталкивается с подобным конфликтом.При этом он добавил, что ухудшение межгосударственных отношений на политическом уровне может сказаться и на экономическом сотрудничестве.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Президент Молдовы Майя Санду в понедельник заявила, что Молдова поддерживает территориальную целостность Украины.

https://ru.sputnik.md/20220222/mayya-sandu-vystupila-obrascheniem-49200867.html

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