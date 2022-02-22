https://ru.sputnik.md/20220222/germaniya-priostanovila-protsess-sertifikatsii-severnogo-potoka--2-49198904.html

Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока – 2"

Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока – 2"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики страны приостановить сертификацию "Северного потока – 2".

2022-02-22T14:58+0200

2022-02-22T14:58+0200

2022-02-22T16:04+0200

в мире

германия

северный поток-2

олаф шольц

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы приостановить сертификацию "Северного потока – 2"."В связи с актуальным развитием мы должны заново оценить эту ситуацию, между прочим, и для "Северного потока – 2". Попросил сегодня Минэкономики ФРГ отозвать существующий доклад с анализом энергобезопасности из Федерального сетевого агентства. Это... необходимый административный шаг, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло. Без сертификации "Северный поток – 2" не может быть введен в эксплуатацию", – сказал Шольц.В Министерстве экономики Германии подтвердили начало приостановления процесса сертификации "Северного потока – 2". Об этом заявил глава ведомства Робер Хабек.После этих заявлений цены на газ в Европе ускорили рост, снова подскочив выше 900 долларов за тысячу кубометров.Германия в ноябре 2021-го приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода "Северный поток – 2", чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию уже от его лица. В конце января "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка "Северного потока – 2" в водах Германии. Головной офис Gas for Europe расположен в городе Шверин.

https://ru.sputnik.md/20220211/frg-geopolitika-vliyat-zapusk-severnii-potok-2-48826742.html

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в мире, германия, северный поток-2, олаф шольц