https://ru.sputnik.md/20220222/glava-moldovagaz-obratitsya-genprokuraturu-utechki-dannykh-kontrakta-49189579.html

Глава "Молдовагаза" обратится в Генпрокуратуру из-за утечки данных контракта с "Газпромом"

Глава "Молдовагаза" обратится в Генпрокуратуру из-за утечки данных контракта с "Газпромом"

Глава компании обратится в Генпрокуратуру, чтобы наказать виновных за утечку данных контракта с "Газпромом".

2022-02-22T12:45+0200

2022-02-22T12:45+0200

2022-02-22T14:03+0200

в молдове

общество

молдова

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газпром

контракт

генеральная прокуратура

вадим чебан

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан обратится в Генеральную прокуратуру в связи с утечкой дополнения № 19 из контракта с ПАО "Газпром" на поставку газа. "Утечка сведений, составляющих коммерческую тайну, ставит под угрозу выполнение контрактных обязательств между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" и энергетическую безопасность страны в целом", – написал Чебан в своем Telegram-канале. По его словам, опубликование в прессе дополнения № 19 к основному контракту может нарушить принцип бесперебойности поставок газа в Молдову. "Немедленно обращусь в Генеральную прокуратуру Молдовы с официальной просьбой привлечь виновных в утечке лиц к ответственности", – подчеркнул Чебан. Он добавил, что параллельно отдел корпоративной защиты предприятия проведет внутреннее расследование, результаты которого также будут направлены прокурорам. Ранее на некоторых порталах в прессе появился документ полного дополнения № 19, включающего также формулу, по которой рассчитывается цена на покупку газа для Молдовы. Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.

https://ru.sputnik.md/20220221/moldovagaz-rasschitalsya-s-gazpromom-za-pervuyu-polovinu-fevralya-49143813.html

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в молдове, молдова, молдовагаз, газпром, контракт, генеральная прокуратура, вадим чебан