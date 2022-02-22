https://ru.sputnik.md/20220222/glava-moldovagaza-opublikuet-23-fevralya-kontrakt-s-tiraspoltransgazom-49217393.html

Глава "Молдовагаза" опубликует 23 февраля контракт с "Тираспольтрансгазом"

Глава "Молдовагаза" опубликует 23 февраля контракт с "Тираспольтрансгазом"

Вадим Чебан пообещал доказать, что потребители Правобережья не платят за долги Приднестровья.

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КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Продолжается скандал с несанкционированной публикацией в СМИ дополнения к контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом".Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что в среду, 23 февраля, опубликует контракт между "Молдовагазом" и "Тираспольтрансгазом", чтобы "избежать политических спекуляций".Во вторник в прессе звучали разные интерпретации одного из положений контракта о договорных отношениях между "Тираспольтрансгазом", "Молдовагазом" и "Газпромом".Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.

https://ru.sputnik.md/20220222/spynu-kontrakt-moldovagaz-gazpromom-49195937.html

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