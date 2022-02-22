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Горелова: экспорт в Россию за 8 лет сократился в три раза
Горелова: экспорт в Россию за 8 лет сократился в три раза
Объемы товарооборота между Россией и Молдовой неуклонно сокращаются.
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2022-02-22T21:16+0200
товарооборот
россия
молдова
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Максимальный объем экспорта молдавских товаров в Российскую Федерацию достиг максимума в 2013 году – 655 миллионов долларов. Начиная с 2014 года экспорт упал почти в три раза. Об этом заявила вице-председатель "Молдавско-российского делового союза", экономист Елена Горелова в ходе презентации организации в пресс-центре Sputnik Молдова.Специалист отмечает, что объемы поставок на российский рынок возможно восстановить.По словам Гореловой, российский импорт на молдавском рынке за тот же период сократился почти на 40 процентов.Молдова, по словам Гореловой, находится на предпоследнем месте в рейтинге стран СНГ, куда вкладываю капитал российские инвесторы.Деловой союз был создан в Молдове в июне 2021 года, это некоммерческая организация, учредителем которой выступает ассоциация "Деловая Россия". Как отмечается на официальном сайте структуры, Деловой союз "призван содействовать развитию взаимодействия молдавского и российского бизнеса в сферах их взаимных интересов".
https://ru.sputnik.md/20220222/dodon-alternativnye-puty-postavok-moldavskoy-produktsii-rossiya-49198028.html
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товарооборот, россия, молдова, в молдове, елена горелова

Горелова: экспорт в Россию за 8 лет сократился в три раза

19:15 22.02.2022 (обновлено: 21:16 22.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausЕлена Горелова
Елена Горелова - Sputnik Молдова, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Объемы товарооборота между Россией и Молдовой неуклонно сокращаются.
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Максимальный объем экспорта молдавских товаров в Российскую Федерацию достиг максимума в 2013 году – 655 миллионов долларов. Начиная с 2014 года экспорт упал почти в три раза. Об этом заявила вице-председатель "Молдавско-российского делового союза", экономист Елена Горелова в ходе презентации организации в пресс-центре Sputnik Молдова.
Специалист отмечает, что объемы поставок на российский рынок возможно восстановить.

"Паниковать не нужно. Это говорит о том, что молдавский бизнес не только может восстановить свои позиции, но и завоевать новые, над чем мы и будем работать", – говорит эксперт.

По словам Гореловой, российский импорт на молдавском рынке за тот же период сократился почти на 40 процентов.
"Также не очень хорошо обстоят дела по притоку инвестиций из России. РФ находится на шестом месте по притоку инвестиций в небанковский сектор по ситуации на конец 2020 года. Отрыв от лидеров очень большой", - добавляет экономист.
Молдова, по словам Гореловой, находится на предпоследнем месте в рейтинге стран СНГ, куда вкладываю капитал российские инвесторы.

"Основная задача нашего делового союза - стать устойчивой площадкой для развития связей между молдавскими и российскими предпринимателями и партнерами", - заявила Горелова.

Деловой союз был создан в Молдове в июне 2021 года, это некоммерческая организация, учредителем которой выступает ассоциация "Деловая Россия". Как отмечается на официальном сайте структуры, Деловой союз "призван содействовать развитию взаимодействия молдавского и российского бизнеса в сферах их взаимных интересов".
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