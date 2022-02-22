https://ru.sputnik.md/20220222/gorelova-eksport-v-rossiyu-za-8-let-sokratilsya-v-tri-raza-49212803.html

Горелова: экспорт в Россию за 8 лет сократился в три раза

Горелова: экспорт в Россию за 8 лет сократился в три раза

Объемы товарооборота между Россией и Молдовой неуклонно сокращаются.

2022-02-22T19:15+0200

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товарооборот

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елена горелова

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Максимальный объем экспорта молдавских товаров в Российскую Федерацию достиг максимума в 2013 году – 655 миллионов долларов. Начиная с 2014 года экспорт упал почти в три раза. Об этом заявила вице-председатель "Молдавско-российского делового союза", экономист Елена Горелова в ходе презентации организации в пресс-центре Sputnik Молдова.Специалист отмечает, что объемы поставок на российский рынок возможно восстановить.По словам Гореловой, российский импорт на молдавском рынке за тот же период сократился почти на 40 процентов.Молдова, по словам Гореловой, находится на предпоследнем месте в рейтинге стран СНГ, куда вкладываю капитал российские инвесторы.Деловой союз был создан в Молдове в июне 2021 года, это некоммерческая организация, учредителем которой выступает ассоциация "Деловая Россия". Как отмечается на официальном сайте структуры, Деловой союз "призван содействовать развитию взаимодействия молдавского и российского бизнеса в сферах их взаимных интересов".

https://ru.sputnik.md/20220222/dodon-alternativnye-puty-postavok-moldavskoy-produktsii-rossiya-49198028.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

товарооборот, россия, молдова, в молдове, елена горелова