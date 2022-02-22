https://ru.sputnik.md/20220222/grazhdan-moldovy-mozhet-ozhidat-sereznyy-kollaps-49149072.html

Робу: граждан Молдовы может ожидать серьезный энергетический коллапс

Робу: граждан Молдовы может ожидать серьезный энергетический коллапс

Эксперт в области энергетики проанализировал рост тарифов на природный газ в Молдове и электроэнергию и пришел к неутешительным выводам

2022-02-22T09:00+0200

2022-02-22T09:00+0200

2022-02-22T10:03+0200

радио

природный газ

тариф на электричество

рост

прогноз

причины

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Робу: граждан Молдовы может ожидать серьезный коллапс Робу: граждан Молдовы может ожидать серьезный коллапс

Данные социологического опроса IMAS – не в пользу действующей власти. Согласно данным исследования, 73% опрошенных недовольны и считают, что цена на газ могла быть ниже, 85% недовольны тем, что условия контракта держатся в секрете, 47% считают, что вице-премьер Спыну, который и договаривался о поставках газа, должен уйти в отставку.При этом 70% уверены, что президент Санду совсем отстранилась от переговорного процесса по газовому контракту, а 85% полагают, что Санду следовало встретиться по этому вопросу с Путиным. Также 8% считают, что президент включалась в переговоры, но результаты оказались негативными.Что может произойти в энергетическом секторе республики после того, как существенно вырастет тариф на электроэнергию, как анонсировал ранее вице-премьер Андрей Спыну? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал эксперт в области энергетики Серджиу Робу.По словам специалиста, кабинет министров мог бы минимизировать финансовые потери граждан, помогая им приобретать котлы на биотопливе, следовало бы помочь населению и провести теплоизоляцию домов, чтобы теплопотери были меньше."Почему до сих пор в республике внедрено так мало проектов по энергоэффективности домов? Потому что до недавнего времени цены на энергию были заметно ниже. Потому такие проекты окупались за 15-20 лет, теперь же эти сроки ниже из-за роста тарифов на энергоносители – 4-5 лет", – подчеркнул Робу.По мнению эксперта, коммерческие банки должны более охотно выдавать людям кредиты на такие цели, а правительство – оказывать поддержку в их погашении, поскольку вряд ли в ближайшие годы природный газ будет продаваться дешевле.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

природный газ, тариф на электричество, рост, прогноз, причины, аудио