https://ru.sputnik.md/20220222/grazhdan-moldovy-mozhet-ozhidat-sereznyy-kollaps-49149072.html
Робу: граждан Молдовы может ожидать серьезный энергетический коллапс
Робу: граждан Молдовы может ожидать серьезный энергетический коллапс
Эксперт в области энергетики проанализировал рост тарифов на природный газ в Молдове и электроэнергию и пришел к неутешительным выводам
2022-02-22T09:00+0200
2022-02-22T09:00+0200
2022-02-22T10:03+0200
радио
природный газ
тариф на электричество
рост
прогноз
причины
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Робу: граждан Молдовы может ожидать серьезный коллапс
Робу: граждан Молдовы может ожидать серьезный коллапс
Данные социологического опроса IMAS – не в пользу действующей власти. Согласно данным исследования, 73% опрошенных недовольны и считают, что цена на газ могла быть ниже, 85% недовольны тем, что условия контракта держатся в секрете, 47% считают, что вице-премьер Спыну, который и договаривался о поставках газа, должен уйти в отставку.При этом 70% уверены, что президент Санду совсем отстранилась от переговорного процесса по газовому контракту, а 85% полагают, что Санду следовало встретиться по этому вопросу с Путиным. Также 8% считают, что президент включалась в переговоры, но результаты оказались негативными.Что может произойти в энергетическом секторе республики после того, как существенно вырастет тариф на электроэнергию, как анонсировал ранее вице-премьер Андрей Спыну? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал эксперт в области энергетики Серджиу Робу.По словам специалиста, кабинет министров мог бы минимизировать финансовые потери граждан, помогая им приобретать котлы на биотопливе, следовало бы помочь населению и провести теплоизоляцию домов, чтобы теплопотери были меньше."Почему до сих пор в республике внедрено так мало проектов по энергоэффективности домов? Потому что до недавнего времени цены на энергию были заметно ниже. Потому такие проекты окупались за 15-20 лет, теперь же эти сроки ниже из-за роста тарифов на энергоносители – 4-5 лет", – подчеркнул Робу.По мнению эксперта, коммерческие банки должны более охотно выдавать людям кредиты на такие цели, а правительство – оказывать поддержку в их погашении, поскольку вряд ли в ближайшие годы природный газ будет продаваться дешевле.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
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природный газ, тариф на электричество, рост, прогноз, причины, аудио
Робу: граждан Молдовы может ожидать серьезный энергетический коллапс
09:00 22.02.2022 (обновлено: 10:03 22.02.2022) Подписаться на
Эксперт в области энергетики проанализировал рост тарифов на природный газ и электроэнергию и пришел к неутешительным выводам.
Данные социологического опроса IMAS – не в пользу действующей власти. Согласно данным исследования, 73% опрошенных недовольны и считают, что цена на газ могла быть ниже, 85% недовольны тем, что условия контракта держатся в секрете, 47% считают, что вице-премьер Спыну, который и договаривался о поставках газа, должен уйти в отставку.
При этом 70% уверены, что президент Санду совсем отстранилась от переговорного процесса по газовому контракту, а 85% полагают, что Санду следовало встретиться по этому вопросу с Путиным. Также 8% считают, что президент включалась в переговоры, но результаты оказались негативными.
Что может произойти в энергетическом секторе республики после того, как существенно вырастет тариф на электроэнергию, как анонсировал ранее вице-премьер Андрей Спыну? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал эксперт в области энергетики Серджиу Робу.
"В энергетическом секторе республики может возникнуть коллапс. Для того чтобы этого не произошло, правительство должно принять серьезные и срочные меры для защиты населения от роста тарифов", – сказал собеседник.
По словам специалиста, кабинет министров мог бы минимизировать финансовые потери граждан, помогая им приобретать котлы на биотопливе, следовало бы помочь населению и провести теплоизоляцию домов, чтобы теплопотери были меньше.
"Почему до сих пор в республике внедрено так мало проектов по энергоэффективности домов? Потому что до недавнего времени цены на энергию были заметно ниже. Потому такие проекты окупались за 15-20 лет, теперь же эти сроки ниже из-за роста тарифов на энергоносители – 4-5 лет", – подчеркнул Робу.
По мнению эксперта, коммерческие банки должны более охотно выдавать людям кредиты на такие цели, а правительство – оказывать поддержку в их погашении, поскольку вряд ли в ближайшие годы природный газ будет продаваться дешевле.