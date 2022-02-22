https://ru.sputnik.md/20220222/idealnyy-politik-moldovy-49142073.html
Идеальный политик Молдовы – кто он
Идеальный политик Молдовы – кто он
Почему молдавских политиков никогда не хвалят и каким должен быть идеальный политический лидер в Молдове.
2022-02-22T08:30+0200
2022-02-22T08:30+0200
2022-02-22T10:01+0200
радио
молдова
политики
лидер
владимир брутер
анжела колацки
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Ничего идеального, как известно, в мире не существует. Тем более в политике. Тем более в политике молдавской. Но если внимательно читать СМИ, смотреть телевизор и слушать, о чем говорит народ, может создаться впечатление, что все 30 лет независимости нами правят некие монстры – потоки критики в сторону как прошлых, так и нынешних политических лидеров и фигур, неиссякаемы и грязны. С чем это связано? Действительно ли в стране некий "порченный" политический класс или это массовая истерия? Стоит ли ждать героя, который придет и вытянет Молдову из социально-экономической ямы, или дело не в политиках, а в самих гражданах? Или все-таки есть идеал политика в Молдове? Свое мнение выскажут эксперты-политологи Владимир Брутер и Анжела Колацки.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, политики, лидер, владимир брутер, анжела колацки, видео
Идеальный политик Молдовы – кто он
08:30 22.02.2022 (обновлено: 10:01 22.02.2022) Подписаться на
В сегодняшнем выпуске программы "Утро на Sputnik'e" выясняем, каким должен быть идеальный политический лидер в Молдове.
Ничего идеального, как известно, в мире не существует. Тем более в политике. Тем более в политике молдавской. Но если внимательно читать СМИ, смотреть телевизор и слушать, о чем говорит народ, может создаться впечатление, что все 30 лет независимости нами правят некие монстры – потоки критики в сторону как прошлых, так и нынешних политических лидеров и фигур, неиссякаемы и грязны. С чем это связано?
Действительно ли в стране некий "порченный" политический класс или это массовая истерия? Стоит ли ждать героя, который придет и вытянет Молдову из социально-экономической ямы, или дело не в политиках, а в самих гражданах? Или все-таки есть идеал политика в Молдове?
Свое мнение выскажут эксперты-политологи Владимир Брутер и Анжела Колацки.