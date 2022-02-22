https://ru.sputnik.md/20220222/idealnyy-politik-moldovy-49142073.html

Идеальный политик Молдовы – кто он

Идеальный политик Молдовы – кто он

Почему молдавских политиков никогда не хвалят и каким должен быть идеальный политический лидер в Молдове.

2022-02-22T08:30+0200

2022-02-22T08:30+0200

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радио

молдова

политики

лидер

владимир брутер

анжела колацки

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Ничего идеального, как известно, в мире не существует. Тем более в политике. Тем более в политике молдавской. Но если внимательно читать СМИ, смотреть телевизор и слушать, о чем говорит народ, может создаться впечатление, что все 30 лет независимости нами правят некие монстры – потоки критики в сторону как прошлых, так и нынешних политических лидеров и фигур, неиссякаемы и грязны. С чем это связано? Действительно ли в стране некий "порченный" политический класс или это массовая истерия? Стоит ли ждать героя, который придет и вытянет Молдову из социально-экономической ямы, или дело не в политиках, а в самих гражданах? Или все-таки есть идеал политика в Молдове? Свое мнение выскажут эксперты-политологи Владимир Брутер и Анжела Колацки.

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2022

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