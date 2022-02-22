https://ru.sputnik.md/20220222/igor-dodon-obyavil-o-zapuske-moldavsko-rossiyskogo-delovogo-soyuza-49184795.html
Игорь Додон объявил о запуске "Молдавско-российского делового союза"
Игорь Додон объявил о запуске "Молдавско-российского делового союза"
Экс-президент Молдовы Игорь Додон рассказал о приоритетных направлениях работы новой организации.
2022-02-22T11:56+0200
2022-02-22T11:56+0200
2022-02-22T11:58+0200
игорь додон
молдова
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пресс-центр
молдавско-российский деловой союз
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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. "Молдавско-российский деловой союз" займется привлечением российских инвестиций в Молдову, налаживанием связей между бизнес-кругами двух стран, а также реализацией социально-гуманитарных проектов в регионах Молдовы. Об этом рассказал руководитель организации, экс-президент Молдовы Игорь Додон в ходе презентации организации в пресс-центре Sputnik Молдова.Организация "Деловая Россия" стала соучредителем организации.Додон обозначил основные направления в деятельности организации. Первое – привлечение стратегических инвесторов и открытие нескольких предприятий по производству товаров и услуг.Второе направление — помощь экономическим агентам в поиске партнеров и укреплении торговых связей.В качестве третьего направления Додон назвал готовность "Молдавско-российского делового союза" поддержать социально-гуманитарные инициативы муниципалитетов и других организаций.
https://ru.sputnik.md/20220222/prezentatsiya-moldavsko-rossiyskiy-delovoy-soyuz-49154269.html
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игорь додон, молдова, в молдове, пресс-центр, молдавско-российский деловой союз
Игорь Додон объявил о запуске "Молдавско-российского делового союза"
11:56 22.02.2022 (обновлено: 11:58 22.02.2022) Подписаться на
Экс-президент Молдовы Игорь Додон рассказал о приоритетных направлениях работы "Молдавско-российского делового союза".
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. "Молдавско-российский деловой союз" займется привлечением российских инвестиций в Молдову, налаживанием связей между бизнес-кругами двух стран, а также реализацией социально-гуманитарных проектов в регионах Молдовы. Об этом рассказал руководитель организации, экс-президент Молдовы Игорь Додон в ходе презентации организации в пресс-центре Sputnik Молдова.
"Мы сегодня запускаем очень важный проект – "Молдавско-российский деловой союз". Он будет заниматься налаживанием отношений между бизнесменами из Молдовы и России. Мы ставим перед собой задачу в течение нескольких месяцев стать основным мостом между экономическими агентами РФ и РМ", — заявил в начале своего выступления Додон.
Организация "Деловая Россия" стала соучредителем организации.
Додон обозначил основные направления в деятельности организации.
Первое – привлечение стратегических инвесторов и открытие нескольких предприятий по производству товаров и услуг.
"Это направление предусматривает привлечение крупных инвесторов в Молдову. С несколькими я уже провел переговоры в Москве. Есть несколько компаний, которые готовы рассмотреть создание в Молдове предприятий с сотнями рабочих мест", — пояснил Додон.
Второе направление — помощь экономическим агентам в поиске партнеров и укреплении торговых связей.
"В последние дни десятки предпринимателей обращаются к нам за помощью в поиске партнеров, просят помочь продать что-то или купить в РФ", — рассказывает Додон.
В качестве третьего направления Додон назвал готовность "Молдавско-российского делового союза" поддержать социально-гуманитарные инициативы муниципалитетов и других организаций.
"Мы хотим помочь в том, чтобы соглашения между регионами России и Молдовы заработали. Есть несколько важных проектов для Кишинева. Бизнес-посол "Деловой России" в Молдове Игорь Чайка уже готов помочь в реализации таких проектов в Кишиневе", — пояснил Додон.