https://ru.sputnik.md/20220222/igor-dodon-obyavil-o-zapuske-moldavsko-rossiyskogo-delovogo-soyuza-49184795.html

Игорь Додон объявил о запуске "Молдавско-российского делового союза"

Игорь Додон объявил о запуске "Молдавско-российского делового союза"

Экс-президент Молдовы Игорь Додон рассказал о приоритетных направлениях работы новой организации.

2022-02-22T11:56+0200

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игорь додон

молдова

в молдове

пресс-центр

молдавско-российский деловой союз

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. "Молдавско-российский деловой союз" займется привлечением российских инвестиций в Молдову, налаживанием связей между бизнес-кругами двух стран, а также реализацией социально-гуманитарных проектов в регионах Молдовы. Об этом рассказал руководитель организации, экс-президент Молдовы Игорь Додон в ходе презентации организации в пресс-центре Sputnik Молдова.Организация "Деловая Россия" стала соучредителем организации.Додон обозначил основные направления в деятельности организации. Первое – привлечение стратегических инвесторов и открытие нескольких предприятий по производству товаров и услуг.Второе направление — помощь экономическим агентам в поиске партнеров и укреплении торговых связей.В качестве третьего направления Додон назвал готовность "Молдавско-российского делового союза" поддержать социально-гуманитарные инициативы муниципалитетов и других организаций.

https://ru.sputnik.md/20220222/prezentatsiya-moldavsko-rossiyskiy-delovoy-soyuz-49154269.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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