https://ru.sputnik.md/20220222/inostrantsy-rossii-poluchit-spravku-antitel-covid-19-49202265.html

Иностранцы в России смогут получить справку о наличии антител к COVID-19

Иностранцы в России смогут получить справку о наличии антител к COVID-19

Важные изменения для иностранных граждан в России: в каких случаях они смогут получить справку с QR-кодом.

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КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу, смогут получить в России граждане иностранных государств, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости."Иностранные граждане при наличии иммунного ответа (антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведенных на территории РФ и переданных в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг"… вправе оформить Справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю COVID-19", - говорится в документе.Сообщается, что справка формируется автоматически на портале госуслуг на русском и английском языках, ее можно переслать на электронную почту.Согласно приложению к документу, в справке предусматривается наличие QR-кода.Чего следует опасаться привитым: названы восемь симптомов штамма "омикрон"В Молдове вступают в силу новые ковидные ограниченияЧто нужно сделать человеку спустя 2-3 месяца после того, как переболел COVID

https://ru.sputnik.md/20220211/inostranets-moldova-sertifikat-vaktsinatsiya-koronavirus-48827046.html

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