Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220222/inostrantsy-rossii-poluchit-spravku-antitel-covid-19-49202265.html
Иностранцы в России смогут получить справку о наличии антител к COVID-19
Иностранцы в России смогут получить справку о наличии антител к COVID-19
Важные изменения для иностранных граждан в России: в каких случаях они смогут получить справку с QR-кодом.
2022-02-22T20:12+0200
2022-02-22T20:12+0200
коронавирус
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0e/48035724_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_04161d36fb24ef5ada63d921b01b618c.jpg
КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу, смогут получить в России граждане иностранных государств, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости."Иностранные граждане при наличии иммунного ответа (антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведенных на территории РФ и переданных в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг"… вправе оформить Справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю COVID-19", - говорится в документе.Сообщается, что справка формируется автоматически на портале госуслуг на русском и английском языках, ее можно переслать на электронную почту.Согласно приложению к документу, в справке предусматривается наличие QR-кода.Чего следует опасаться привитым: названы восемь симптомов штамма "омикрон"В Молдове вступают в силу новые ковидные ограниченияЧто нужно сделать человеку спустя 2-3 месяца после того, как переболел COVID
https://ru.sputnik.md/20220211/inostranets-moldova-sertifikat-vaktsinatsiya-koronavirus-48827046.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0e/48035724_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_58b3d063041d6d26baf1b313520c812b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия

Иностранцы в России смогут получить справку о наличии антител к COVID-19

20:12 22.02.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКонтроль соблюдения масочного режима пассажирами в общественном транспорте
Контроль соблюдения масочного режима пассажирами в общественном транспорте - Sputnik Молдова, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
Важные изменения для иностранных граждан в России: в каких случаях они смогут получить справку с QR-кодом.
КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу, смогут получить в России граждане иностранных государств, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.
"Иностранные граждане при наличии иммунного ответа (антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведенных на территории РФ и переданных в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг"… вправе оформить Справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю COVID-19", - говорится в документе.
Сообщается, что справка формируется автоматически на портале госуслуг на русском и английском языках, ее можно переслать на электронную почту.

Согласно приложению к документу, в справке предусматривается наличие QR-кода.
Электронный сертификат о вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 11.02.2022
Коронавирус
Как иностранцу получить в Молдове сертификат о вакцинации от коронавируса
11 февраля, 14:50
Чего следует опасаться привитым: названы восемь симптомов штамма "омикрон"
В Молдове вступают в силу новые ковидные ограничения
Что нужно сделать человеку спустя 2-3 месяца после того, как переболел COVID
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала