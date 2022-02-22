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Как Молдове вести дальше диалог с Россией с учетом последних событий в регионе
Как Молдове вести дальше диалог с Россией с учетом последних событий в регионе
Обсудили с политологом-международником ситуацию в регионе, позицию официального Кишинева, а также что ждет Молдову дальше.
2022-02-22T21:15+0200
2022-02-22T21:15+0200
2022-02-22T21:15+0200
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После признания Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса, молдавское руководство оказалось в сложной ситуации. С одной стороны, оно осудило решение России, но с другой стороны придется договариваться дальше с Москвой по многим вопросам, которые являются очень важными для Кишинева. Как молдавским политикам лавировать в этой сложной ситуации, обсудили с политологом-международником из Австрии Андреем Мунтяном.По мнению собеседника, реакция официального Кишинева была предсказуема.Указы о независимости ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 21 февраля после своего телеобращения к гражданам России и соотечественникам на Украине. Подписанию предшествовало проведение экстренного заседания совбеза РФ.Ранее 21 февраля с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.Майя Санду выступила с обращением в связи с ситуацией на УкраинеМюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с РоссиейРоссийский эксперт о перспективах признания Приднестровья: необходимости нет
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Алена Матвеева
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Алена Матвеева
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молдова, видео
Как Молдове вести дальше диалог с Россией с учетом последних событий в регионе
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Обсудили с политологом-международником ситуацию в регионе, позицию официального Кишинева, а также что ждет Молдову дальше.
После признания Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса, молдавское руководство оказалось в сложной ситуации. С одной стороны, оно осудило решение России, но с другой стороны придется договариваться дальше с Москвой по многим вопросам, которые являются очень важными для Кишинева.
Как молдавским политикам лавировать в этой сложной ситуации, обсудили с политологом-международником из Австрии Андреем Мунтяном.
По мнению собеседника, реакция официального Кишинева была предсказуема.
"Все ясно, понятно, транспарентно, предсказуемо. Каких-либо изменений в риторике или отношениях между Молдовой и Россией в ближайшее время не предвидится. Мне кажется, что это надолго", – сказал Мунтян.
Указы о независимости ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 21 февраля после своего телеобращения к гражданам России и соотечественникам на Украине. Подписанию предшествовало проведение экстренного заседания совбеза РФ.
Ранее 21 февраля с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.