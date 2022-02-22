https://ru.sputnik.md/20220222/kak-moldove-vesti-dalshe-dialog-s-rossiey-s-uchetom-poslednikh-sobytiy-v-regione-49217830.html

Как Молдове вести дальше диалог с Россией с учетом последних событий в регионе

Как Молдове вести дальше диалог с Россией с учетом последних событий в регионе

Обсудили с политологом-международником ситуацию в регионе, позицию официального Кишинева, а также что ждет Молдову дальше.

2022-02-22T21:15+0200

2022-02-22T21:15+0200

2022-02-22T21:15+0200

радио

молдова

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После признания Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса, молдавское руководство оказалось в сложной ситуации. С одной стороны, оно осудило решение России, но с другой стороны придется договариваться дальше с Москвой по многим вопросам, которые являются очень важными для Кишинева. Как молдавским политикам лавировать в этой сложной ситуации, обсудили с политологом-международником из Австрии Андреем Мунтяном.По мнению собеседника, реакция официального Кишинева была предсказуема.Указы о независимости ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 21 февраля после своего телеобращения к гражданам России и соотечественникам на Украине. Подписанию предшествовало проведение экстренного заседания совбеза РФ.Ранее 21 февраля с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.Майя Санду выступила с обращением в связи с ситуацией на УкраинеМюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с РоссиейРоссийский эксперт о перспективах признания Приднестровья: необходимости нет

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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