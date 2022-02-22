https://ru.sputnik.md/20220222/kakie-neobychnye-mertsishory-mozhno-vstretit-v-kishineve-49214655.html
Какие необычные мэрцишоры можно встретить в Кишиневе
Какие необычные мэрцишоры можно встретить в Кишиневе
Весна идет, весне дорогу: мэрцишоры заполонили молдавскую столицу - самые необычные изделия, цены и модели.
2022-02-22T20:30+0200
2022-02-22T20:30+0200
2022-02-22T20:30+0200
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Весну в Молдове встречают мэрцишорами — украшениями, которые символизируют любовь, обновление, пробуждение природы, красоту и надежду. Люди дарят друг другу красно-белые бутоньерки, которые, также как и праздник, называются мэрцишорами.Мастера, которые занимаются искусством плетения этих весенних миниатюр, утверждают, что как только заканчивается сезон, они сразу начинают делать мэрцишоры на следующий год. Каждый умелец продумывает концепцию моделей и делает их с большой нежностью и трепетом.По словам мастеров, в этом году цены на мэрцишоры не изменились, так как материалы для их изготовления были закуплены ранее. Поэтому цены зависят от размера изделия. Самые маленькие и простые украшения стоят порядка 1,5 -3 леев, а более вычурные обходятся в 100 леев и выше.Некоторые мастера утверждают, что в этом году покупателей красно-белых бутоньерок гораздо меньше, чем раньше, но все же надеются, что ближе к первому дню весны продажи оживятся. Продавцы считают, что виновата не только пандемия, но и то, что традиция постепенно утрачивается, а молодежь уже не пропагандирует этот красивый обычай.Мэрцишор – традиционный праздник встречи весны, который отмечают в Молдове 1 марта. В первые дни первого весеннего месяца в стране принято дарить друг другу весенние "талисманы".В основе праздника лежит несколько красивых легенд, одна из которых рассказывает о хрупком цветке с белоснежными лепестками по имени Гиочел, выжившем в противостоянии злобному вихрю по имени Кривэц. Цветок спасла добрая заступница Весна, оросившая своей алой кровью лепестки Гиочела. Легенды стали основой красивой традиции — дарить друг другу красно-белые бутоньерки, которые также называются мэрцишорами. Некоторые жители Молдовы носят эти талисманы с 1 по 9 марта, а другие – весь месяц. Затем мэрцишоры вешают на фруктовое дерево и загадывают желание.
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Весна ближе: какие необычные мэрцишоры можно купить в Кишиневе
Весна ближе: какие необычные мэрцишоры можно купить в Кишиневе
2022-02-22T20:30+0200
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молдова, кишинев, мэрцишор, видео
Какие необычные мэрцишоры можно встретить в Кишиневе
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Весна идет, весне дорогу: мэрцишоры заполонили молдавскую столицу.
Весну в Молдове встречают мэрцишорами — украшениями, которые символизируют любовь, обновление, пробуждение природы, красоту и надежду. Люди дарят друг другу красно-белые бутоньерки, которые, также как и праздник, называются мэрцишорами.
Мастера, которые занимаются искусством плетения этих весенних миниатюр, утверждают, что как только заканчивается сезон, они сразу начинают делать мэрцишоры на следующий год. Каждый умелец продумывает концепцию моделей и делает их с большой нежностью и трепетом.
По словам мастеров, в этом году цены на мэрцишоры не изменились, так как материалы для их изготовления были закуплены ранее. Поэтому цены зависят от размера изделия. Самые маленькие и простые украшения стоят порядка 1,5 -3 леев, а более вычурные обходятся в 100 леев и выше.
Некоторые мастера утверждают, что в этом году покупателей красно-белых бутоньерок гораздо меньше, чем раньше, но все же надеются, что ближе к первому дню весны продажи оживятся. Продавцы считают, что виновата не только пандемия, но и то, что традиция постепенно утрачивается, а молодежь уже не пропагандирует этот красивый обычай.
Мэрцишор – традиционный праздник встречи весны, который отмечают в Молдове 1 марта. В первые дни первого весеннего месяца в стране принято дарить друг другу весенние "талисманы".
В основе праздника лежит несколько красивых легенд, одна из которых рассказывает о хрупком цветке с белоснежными лепестками по имени Гиочел, выжившем в противостоянии злобному вихрю по имени Кривэц. Цветок спасла добрая заступница Весна, оросившая своей алой кровью лепестки Гиочела. Легенды стали основой красивой традиции — дарить друг другу красно-белые бутоньерки, которые также называются мэрцишорами. Некоторые жители Молдовы носят эти талисманы с 1 по 9 марта, а другие – весь месяц. Затем мэрцишоры вешают на фруктовое дерево и загадывают желание.