https://ru.sputnik.md/20220222/koronavirus-v-moldove-i-drugikh-stranakh-chto-zayavili-v-minzdrave-49199845.html

Коронавирус в Молдове и других странах: что заявили в Минздраве

Коронавирус в Молдове и других странах: что заявили в Минздраве

Коронавирусная хроника: в молдавском Минздраве рассказали об основных показателях заболеваемости и смертности за последние дни.

2022-02-22T17:02+0200

2022-02-22T17:02+0200

2022-02-22T17:02+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В Молдове продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. Такие данные приводятся в еженедельном отчете Минздрава республики, опубликованном во вторник на сайте ведомства.В министерстве обратили внимание на то, что за отчетный период заболеваемость составила 265 случаев на 100 тысяч населения. По этому показателю Молдова опережает Ирландию, Швецию, Мальту, Боснию и Герцеговину, а также Албанию.Исходя из данных отчета Минздрава, если сравнить данные за 14-20 февраля и 7-13 февраля, то отмечен спад числа новых подтвержденных случаев на 41,3%. Статистика по летальным исходам снизилась на 16,7%. Количество случаев выздоровления упало на 14,4%.По данным Минздрава, с начала пандемии заболеваемость коронавирусом достигла 13 282 случаев на 100 тысяч населения.Откуда в Молдову завозили коронавирус?Что касается ввоза инфекции в страну, то всего с начала пандемии в Молдове зарегистрировано 4384 эпизода "импорта" COVID-19, то есть 0,9% от общего числа подтвержденных в республике случаев заражения коронавирусом. За 14-20 февраля выявлено 56 случаев "ввоза" инфекции в страну:У кого чаще всего выявляют COVID-19Согласно данным отчета Минздрава, средний возраст заболевших составляет 47,3 года. Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе – у жителей городов.Инкубационный период развития заболевания в среднем составляет пять дней.Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 38 499 детей, а также 2058 беременных женщин."Число случаев (инфицирования. – Ред.) сократилось и среди беременных женщин. За отчетный период зарегистрировано 35 эпизодов. Также меньше случаев заражения отмечено среди детей: за шестую неделю – 1668, а за седьмую – 1254", – отметили в Минздраве.Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – 53%.В целом, как отмечается в отчете Минздрава, выявлено 30 484 случая заражения коронавирусом среди специалистов в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 8679, медсестер – 12 745, санитаров – 3882, вспомогательного персонала – 5178.Показатели смертности от осложнений, вызванных COVIDСредний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет 69,6 года. В 52,5% случаев летальные исходы регистрируются среди пациентов женского пола.По данным на 20 февраля, общий уровень смертности на 100 тысяч населения составляет 298 случаев. Самые высокие показатели в Бельцах (532 эпизода), Дондюшанском районе (431) и Кишиневе (424).Самые низкие показатели смертности зарегистрированы в Вулканештском (147 случаев), Ниспоренском (174) и Штефан-Водском районах (175).Вакцинация в МолдовеКак отметили в Минздраве, с 14 по 20 февраля от коронавируса привиты 33 369 человек, что на 7% меньше в сравнении с предыдущей неделей. По данным министерства, 233 785 человек обратились в центры вакцинации для того, чтобы сделать бустерную дозу.Уровень вакцинации по стране одной дозой составляет порядка 31%, а полную схему прививок прошли свыше 30% населения, уточняют в Минздраве.С начала пандемии, как обратили внимание в ведомстве, Молдова получила 2 923 860 доз вакцины."Вакцинация от коронавируса бесплатная и рекомендуется всеми учреждениями в сфере здравоохранения на местном и международном уровнях как эффективный метод для того, чтобы остановить распространение вируса", – заключили в Минздраве.

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