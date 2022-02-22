https://ru.sputnik.md/20220222/kurs-valyut-na-sredu-ley-prodolzhaet-ukreplyatsya-49217950.html

Курс валют на среду: лей продолжает укрепляться

Курс валют на среду: лей продолжает укрепляться

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 22.02.2022, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 23 февраля. Доллар и евро вновь ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дешевле на три бана и будет стоить 17.9534 лея.Евро вырастет в цене на три бана и закрепится на уровне 20.3690 лея.Что касается остальных валют, то 23 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2259 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6203 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1180 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.

https://ru.sputnik.md/20220221/sotsopros-sandu-vstretitsya-putin-tseny-gaz-49147100.html

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курс валют, евро, доллар