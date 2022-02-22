https://ru.sputnik.md/20220222/mayya-sandu-vystupila-obrascheniem-49200867.html

Майя Санду выступила с обращением в связи с ситуацией на Украине

Майя Санду выступила с обращением в связи с ситуацией на Украине

Президент Молдовы Майя Санду выступила с обращением к гражданам Молдовы в связи с последними событиями в Украине.

2022-02-22T16:30+0200

2022-02-22T16:30+0200

2022-02-22T16:30+0200

общество

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майя санду

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КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. В Молдове состоится заседание рабочей группы по проблеме региональной безопасности. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на брифинге во вторник.По словам президента, многие граждане "были напуганы увиденным на некоторых телеканалах". "Призываю госинституты отслеживать внимательно источники фейковых новостей, подстрекательства к ненависти и пропаганды и принимать меры в соответствии с законом, чтобы пресечь подобные явления", - добавила глава государства.Также президент обратилась к молдавским СМИ, которые, по ее мнению, не должны "втягивать граждан в пропаганду войны", а также "не сеять ненависть, проверять внимательно источники новостей"."Жизнь и безопасность всех граждан - наши приоритеты. Власти Молдовы сохраняют постоянный диалог с соседними странами и европейскими партнерами, чтобы консолидировать общую позицию по ситуации на Украине", - добавила президент.Санду заявила, что "Молдова осуждает враждебные действия в отношении Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность этой страны".Президент Молдовы напомнила, что на территории страны проживают люди разных национальностей, в том числе украинцы и русские, и между ними нет вражды. Санду напомнила о предупреждении МИДЕИ для граждан Молдовы, находящихся на территории Украины. Им рекомендовано избегать посещения конфликтных территорий и проверять правила въезда на Украину."Изменения, которые произошли вчера и могут последовать, способны повлиять на положение вещей в нашей стране", - заключила Санду.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с РоссиейРоссийский эксперт о перспективах признания Приднестровья: необходимости нетЭксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальность

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