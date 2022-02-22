https://ru.sputnik.md/20220222/midrigan-korruptsii-v-evrope-ne-menshe-chem-u-nas-no-tam-ona-v-belykh-perchatkakh-49133448.html
Мидриган: коррупции в Европе не меньше, чем у нас, но там она в "белых перчатках"
Мидриган: коррупции в Европе не меньше, чем у нас, но там она в "белых перчатках"
Правда ли что в Европе нет коррупции и взяточничества
2022-02-22T08:00+0200
2022-02-22T08:00+0200
2022-02-22T09:59+0200
радио
коррупция
взятка
молдова
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Мидриган: коррупции в Европе не меньше чем у нас, но там она в "белых перчатках"
Мидриган: коррупции в Европе не меньше чем у нас, но там она в "белых перчатках"
Борьба с коррупцией – дело хорошее и благородное, вот только окончательно победить это зло, скорее всего, не получится – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал известный юридический эксперт, адвокат Павел Мидриган."Сложно представить Молдову без взяток. Я не представляю ни через 10, ни через 20 лет Молдову без взяток и коррупции", – сказал юрист.Европейский опыт – штука полезная, но не стоит идеализировать Запад как некий идеальный мир, лишенный коррупции и взяточничества, утверждает эксперт.Причин коррупции в Молдове множество, как правило, ей способствуют и чиновники, и сами граждане, которые желают вольного обращения с законом, говорит юрист.Правящая партия в Молдове неоднократно заявляла, что борьба с коррупцией – один из главных ее приоритетов. Однако на сегодняшний день ни один из сбежавших из страны олигархов не был возвращен в Молдову и помещен в пенитенциарное учреждение.
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Сергей Цуркану
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коррупция, взятка, молдова, аудио
Мидриган: коррупции в Европе не меньше, чем у нас, но там она в "белых перчатках"
08:00 22.02.2022 (обновлено: 09:59 22.02.2022) Подписаться на
Известный молдавский юридический эксперт рассказал о своем видении причин коррупции в Молдове.
Борьба с коррупцией – дело хорошее и благородное, вот только окончательно победить это зло, скорее всего, не получится – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал известный юридический эксперт, адвокат Павел Мидриган.
"Сложно представить Молдову без взяток. Я не представляю ни через 10, ни через 20 лет Молдову без взяток и коррупции", – сказал юрист.
Европейский опыт – штука полезная, но не стоит идеализировать Запад как некий идеальный мир, лишенный коррупции и взяточничества, утверждает эксперт.
"Не стоит кланяться на Европу как на иконы. Там полно коррупции, просто там она не так заметна, там она в "белых перчатках". Коррупция, взятки – это глубокий социальный феномен. Его можно уменьшить, но не устранить", – заявил Мидриган.
Причин коррупции в Молдове множество, как правило, ей способствуют и чиновники, и сами граждане, которые желают вольного обращения с законом, говорит юрист.
"Нужно устранять причины. Минимизировать общение с чиновниками путем развития IT, потому как часто документы где-то крутятся, а чиновники намекают на взятку и так далее. Кроме того, наши люди хотят все ускорить или хотят то, чего нельзя. Нельзя строить балкон – а он хочет. Нельзя возводить гараж во дворе – а он хочет. Это очень глубокая проблема", – резюмировал собеседник.
Правящая партия в Молдове неоднократно заявляла, что борьба с коррупцией – один из главных ее приоритетов. Однако на сегодняшний день ни один из сбежавших из страны олигархов не был возвращен в Молдову и помещен в пенитенциарное учреждение.