https://ru.sputnik.md/20220222/midrigan-korruptsii-v-evrope-ne-menshe-chem-u-nas-no-tam-ona-v-belykh-perchatkakh-49133448.html

Мидриган: коррупции в Европе не меньше, чем у нас, но там она в "белых перчатках"

Мидриган: коррупции в Европе не меньше, чем у нас, но там она в "белых перчатках"

Правда ли что в Европе нет коррупции и взяточничества

2022-02-22T08:00+0200

2022-02-22T08:00+0200

2022-02-22T09:59+0200

радио

коррупция

взятка

молдова

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Мидриган: коррупции в Европе не меньше чем у нас, но там она в "белых перчатках" Мидриган: коррупции в Европе не меньше чем у нас, но там она в "белых перчатках"

Борьба с коррупцией – дело хорошее и благородное, вот только окончательно победить это зло, скорее всего, не получится – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал известный юридический эксперт, адвокат Павел Мидриган."Сложно представить Молдову без взяток. Я не представляю ни через 10, ни через 20 лет Молдову без взяток и коррупции", – сказал юрист.Европейский опыт – штука полезная, но не стоит идеализировать Запад как некий идеальный мир, лишенный коррупции и взяточничества, утверждает эксперт.Причин коррупции в Молдове множество, как правило, ей способствуют и чиновники, и сами граждане, которые желают вольного обращения с законом, говорит юрист.Правящая партия в Молдове неоднократно заявляла, что борьба с коррупцией – один из главных ее приоритетов. Однако на сегодняшний день ни один из сбежавших из страны олигархов не был возвращен в Молдову и помещен в пенитенциарное учреждение.

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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коррупция, взятка, молдова, аудио