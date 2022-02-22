Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Презентация общественного объединения "Молдавско-российский деловой союз"
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220222/moldova-covid-19-49177803.html
Минздрав: в Молдове снова выросло число новых заражений COVID-19
Минздрав: в Молдове снова выросло число новых заражений COVID-19
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования COVID-19.
2022-02-22T09:13+0200
2022-02-22T10:07+0200
коронавирус
в молдове
молдова
статистика
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391808_0:103:3073:1831_1920x0_80_0_0_f059f9002182d1d0093a63b9d9df0174.jpg
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтвержден 1561 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.В том числе зарегистрированы три случая "импорта" инфекции: два – из Франции и один – из Германии.За минувшие сутки проведено 8678 тестов, в том числе быстрых – 7358.Общее число случаев заражения в стране достигло 496 976.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 42 случая инфицирования: 9 – у врачей и 25 – у медсестер, 8 – у вспомогательного персонала. Госпитализированы 1495 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 97 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены четыре человека).В то же время за сутки выздоровели 1639 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 468 951.Минздрав сообщает о 19 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 136.
https://ru.sputnik.md/20220221/vaktsiny-sputnik-kishinev-49132616.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391808_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f173b903b79a615a078cd9a73400c8c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, статистика, минздрав

Минздрав: в Молдове снова выросло число новых заражений COVID-19

09:13 22.02.2022 (обновлено: 10:07 22.02.2022)
© Photo : Miroslav RotariБольница
Больница - Sputnik Молдова, 1920, 22.02.2022
© Photo : Miroslav Rotari
Подписаться наGoogle news
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтвержден 1561 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.
В том числе зарегистрированы три случая "импорта" инфекции: два – из Франции и один – из Германии.
За минувшие сутки проведено 8678 тестов, в том числе быстрых – 7358.
Общее число случаев заражения в стране достигло 496 976.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 42 случая инфицирования: 9 – у врачей и 25 – у медсестер, 8 – у вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1495 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 97 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены четыре человека).
В то же время за сутки выздоровели 1639 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 468 951.
Минздрав сообщает о 19 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 11 136.
Вакцина Спутник V - Sputnik Молдова, 1920, 21.02.2022
Коронавирус
Чебан: в Кишинев поступят тысячи доз вакцины "Спутник V"
Вчера, 09:28
Новые условия въезда в Румынию и Украину: какие документы нужны>>>
Когда делать бустер, если человек заболел коронавирусом>>>
Средняя заболеваемость COVID-19 в Молдове снижается>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала