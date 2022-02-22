https://ru.sputnik.md/20220222/moldova-covid-19-49177803.html

Минздрав: в Молдове снова выросло число новых заражений COVID-19

Минздрав: в Молдове снова выросло число новых заражений COVID-19

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования COVID-19.

2022-02-22T09:13+0200

2022-02-22T09:13+0200

2022-02-22T10:07+0200

коронавирус

в молдове

молдова

статистика

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391808_0:103:3073:1831_1920x0_80_0_0_f059f9002182d1d0093a63b9d9df0174.jpg

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтвержден 1561 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.В том числе зарегистрированы три случая "импорта" инфекции: два – из Франции и один – из Германии.За минувшие сутки проведено 8678 тестов, в том числе быстрых – 7358.Общее число случаев заражения в стране достигло 496 976.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 42 случая инфицирования: 9 – у врачей и 25 – у медсестер, 8 – у вспомогательного персонала. Госпитализированы 1495 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 97 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены четыре человека).В то же время за сутки выздоровели 1639 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 468 951.Минздрав сообщает о 19 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 136.

https://ru.sputnik.md/20220221/vaktsiny-sputnik-kishinev-49132616.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, статистика, минздрав