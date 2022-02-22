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В Молдове сократили интервал для приема бустерной дозы вакцины против COVID-19
В Молдове сократили интервал для приема бустерной дозы вакцины против COVID-19
Гражданам разрешили быстрее проходить ревакцинацию, раньше было необходимо ждать полгода.
2022-02-22T19:45+0200
2022-02-22T19:45+0200
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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В Молдове граждане могут прививаться бустерной дозой вакцины против коронавируса уже спустя четыре месяца после прохождения полной схемы иммунизации. Ранее интервал составлял полгода. Об этом сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения. Как отметили в Минздраве, выпущен соответствующий приказ, согласно которому интервал для получения бустерной дозы сокращается с шести до четырех месяцев в соответствии с рекомендациями Национального консультативного комитета экспертов по иммунизации.Бустерная доза – это доза вакцины, которую вводят людям старше 12 лет, прошедшим полную схему вакцинации (одна или две дозы вакцины против COVID-19, в зависимости от ее типа). В настоящее время в Молдове 1 031 212 человек были вакцинированы по полной схеме, а еще 233 899 человек прошли ревакцинацию.Обыски в поликлинике Кишинева: что нашли правоохранители&gt;&gt;&gt;Новые условия въезда в Румынию и Украину: какие документы нужны&gt;&gt;&gt;Чебан: в Кишинев поступят тысячи доз вакцины "Спутник V"&gt;&gt;&gt;Чего следует опасаться привитым: названы восемь симптомов штамма "омикрон"&gt;&gt;&gt;
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, вакцинация, ревакцинация

В Молдове сократили интервал для приема бустерной дозы вакцины против COVID-19

19:45 22.02.2022
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Гражданам разрешили быстрее проходить ревакцинацию, раньше было необходимо ждать полгода.
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В Молдове граждане могут прививаться бустерной дозой вакцины против коронавируса уже спустя четыре месяца после прохождения полной схемы иммунизации. Ранее интервал составлял полгода.
Об этом сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения.
Как отметили в Минздраве, выпущен соответствующий приказ, согласно которому интервал для получения бустерной дозы сокращается с шести до четырех месяцев в соответствии с рекомендациями Национального консультативного комитета экспертов по иммунизации.

"Людям, имеющим право на получение бустерной дозы вакцины, которые перенесли COVID-19, третья доза будет введена не ранее чем через 14 дней после выздоровления", – пояснили в министерстве.

Бустерная доза – это доза вакцины, которую вводят людям старше 12 лет, прошедшим полную схему вакцинации (одна или две дозы вакцины против COVID-19, в зависимости от ее типа).
В настоящее время в Молдове 1 031 212 человек были вакцинированы по полной схеме, а еще 233 899 человек прошли ревакцинацию.
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