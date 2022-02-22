https://ru.sputnik.md/20220222/moldova-sokratili-interval-dlya-priema-bustenoy-dozy-49209953.html
В Молдове сократили интервал для приема бустерной дозы вакцины против COVID-19
В Молдове сократили интервал для приема бустерной дозы вакцины против COVID-19
Гражданам разрешили быстрее проходить ревакцинацию, раньше было необходимо ждать полгода.
2022-02-22T19:45+0200
2022-02-22T19:45+0200
2022-02-22T19:45+0200
коронавирус
в молдове
молдова
вакцинация
ревакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46443106_0:330:3053:2047_1920x0_80_0_0_bba266068174bf3533b74019cd5abec9.jpg
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В Молдове граждане могут прививаться бустерной дозой вакцины против коронавируса уже спустя четыре месяца после прохождения полной схемы иммунизации. Ранее интервал составлял полгода. Об этом сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения. Как отметили в Минздраве, выпущен соответствующий приказ, согласно которому интервал для получения бустерной дозы сокращается с шести до четырех месяцев в соответствии с рекомендациями Национального консультативного комитета экспертов по иммунизации.Бустерная доза – это доза вакцины, которую вводят людям старше 12 лет, прошедшим полную схему вакцинации (одна или две дозы вакцины против COVID-19, в зависимости от ее типа). В настоящее время в Молдове 1 031 212 человек были вакцинированы по полной схеме, а еще 233 899 человек прошли ревакцинацию.Обыски в поликлинике Кишинева: что нашли правоохранители>>>Новые условия въезда в Румынию и Украину: какие документы нужны>>>Чебан: в Кишинев поступят тысячи доз вакцины "Спутник V">>>Чего следует опасаться привитым: названы восемь симптомов штамма "омикрон">>>
https://ru.sputnik.md/20220221/vaktsiny-sputnik-kishinev-49132616.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46443106_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_17613d054b9e3b50ce6f9780657c5b34.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, вакцинация, ревакцинация
В Молдове сократили интервал для приема бустерной дозы вакцины против COVID-19
Подписаться на
Гражданам разрешили быстрее проходить ревакцинацию, раньше было необходимо ждать полгода.
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В Молдове граждане могут прививаться бустерной дозой вакцины против коронавируса уже спустя четыре месяца после прохождения полной схемы иммунизации. Ранее интервал составлял полгода.
Об этом сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения.
Как отметили в Минздраве, выпущен соответствующий приказ, согласно которому интервал для получения бустерной дозы сокращается с шести до четырех месяцев в соответствии с рекомендациями Национального консультативного комитета экспертов по иммунизации.
"Людям, имеющим право на получение бустерной дозы вакцины, которые перенесли COVID-19, третья доза будет введена не ранее чем через 14 дней после выздоровления", – пояснили в министерстве.
Бустерная доза – это доза вакцины, которую вводят людям старше 12 лет, прошедшим полную схему вакцинации (одна или две дозы вакцины против COVID-19, в зависимости от ее типа).
В настоящее время в Молдове 1 031 212 человек были вакцинированы по полной схеме, а еще 233 899 человек прошли ревакцинацию.