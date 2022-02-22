https://ru.sputnik.md/20220222/moldova-sokratili-interval-dlya-priema-bustenoy-dozy-49209953.html

В Молдове сократили интервал для приема бустерной дозы вакцины против COVID-19

В Молдове сократили интервал для приема бустерной дозы вакцины против COVID-19

Гражданам разрешили быстрее проходить ревакцинацию, раньше было необходимо ждать полгода.

2022-02-22T19:45+0200

2022-02-22T19:45+0200

2022-02-22T19:45+0200

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ревакцинация

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В Молдове граждане могут прививаться бустерной дозой вакцины против коронавируса уже спустя четыре месяца после прохождения полной схемы иммунизации. Ранее интервал составлял полгода. Об этом сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения. Как отметили в Минздраве, выпущен соответствующий приказ, согласно которому интервал для получения бустерной дозы сокращается с шести до четырех месяцев в соответствии с рекомендациями Национального консультативного комитета экспертов по иммунизации.Бустерная доза – это доза вакцины, которую вводят людям старше 12 лет, прошедшим полную схему вакцинации (одна или две дозы вакцины против COVID-19, в зависимости от ее типа). В настоящее время в Молдове 1 031 212 человек были вакцинированы по полной схеме, а еще 233 899 человек прошли ревакцинацию.Обыски в поликлинике Кишинева: что нашли правоохранители>>>Новые условия въезда в Румынию и Украину: какие документы нужны>>>Чебан: в Кишинев поступят тысячи доз вакцины "Спутник V">>>Чего следует опасаться привитым: названы восемь симптомов штамма "омикрон">>>

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в молдове, молдова, вакцинация, ревакцинация