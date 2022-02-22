https://ru.sputnik.md/20220222/my-ochen-rady-zhiteli-dnr---o-priznanii-nezavisimosti-respubliki---49197940.html

"Мы очень рады!": жители ДНР - о признании независимости республики

"Мы очень рады!": жители ДНР - о признании независимости республики

Жители Донбасса признаются, что со слезами на глазах встретили решение президента России о признании независимости ДНР и ЛНР.

2022-02-22T21:50+0200

2022-02-22T21:50+0200

2022-02-22T21:50+0200

видео

видео

россия

в мире

лнр

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/16/49197881_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2264ff7932ba61daa3e874f5d90948a2.jpg

Жители ДНР рассказали, что они чувствуют после исторического решения России признать независимость республики. Радость, благодарность и надежда на будущее – все это звучит в словах каждого. И каждый желает, чтобы на этой земле воцарился долгожданный мир.О решении признать независимость ЛНР и ДНР президент России Владимир Путин объявил в телеобращении 21 февраля. Он отметил, что те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Целых 8 лет местные жители хотели и ждали независимости для своих республик – и вот наконец этот момент настал. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Эксперт: признание Россией независимости ДНР и ЛНР – событие первостепенной важностиСовет Федерации одобрил договоры о сотрудничестве России с ЛНР и ДНРСовет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Украины

россия

лнр

днр

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, видео, россия, в мире, лнр, днр