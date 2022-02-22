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"Мы очень рады!": жители ДНР - о признании независимости республики
"Мы очень рады!": жители ДНР - о признании независимости республики
Жители Донбасса признаются, что со слезами на глазах встретили решение президента России о признании независимости ДНР и ЛНР.
2022-02-22T21:50+0200
2022-02-22T21:50+0200
2022-02-22T21:50+0200
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Жители ДНР рассказали, что они чувствуют после исторического решения России признать независимость республики. Радость, благодарность и надежда на будущее – все это звучит в словах каждого. И каждый желает, чтобы на этой земле воцарился долгожданный мир.О решении признать независимость ЛНР и ДНР президент России Владимир Путин объявил в телеобращении 21 февраля. Он отметил, что те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Целых 8 лет местные жители хотели и ждали независимости для своих республик – и вот наконец этот момент настал. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Эксперт: признание Россией независимости ДНР и ЛНР – событие первостепенной важностиСовет Федерации одобрил договоры о сотрудничестве России с ЛНР и ДНРСовет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Украины
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"Мы очень рады!": жители ДНР - о признании независимости республики
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Жители Донбасса признаются, что со слезами на глазах встретили решение президента России о признании независимости ДНР и ЛНР.
Жители ДНР рассказали, что они чувствуют после исторического решения России признать независимость республики. Радость, благодарность и надежда на будущее – все это звучит в словах каждого. И каждый желает, чтобы на этой земле воцарился долгожданный мир.
О решении признать независимость ЛНР и ДНР президент России Владимир Путин объявил в телеобращении 21 февраля. Он отметил, что те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Целых 8 лет местные жители хотели и ждали независимости для своих республик – и вот наконец этот момент настал.
Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.