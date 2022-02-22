https://ru.sputnik.md/20220222/nare-perenesli-povyshenie-tarifov-elektroenergiya-49181141.html

В НАРЭ снова перенесли повышение тарифов на электроэнергию

В НАРЭ снова перенесли повышение тарифов на электроэнергию

НАРЭ во второй раз перенесло заседание, на котором планировало установить новые тарифы на электроэнергию.

2022-02-22T10:34+0200

2022-02-22T10:34+0200

2022-02-22T10:38+0200

нарэ

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) перенесло на 25 февраля заседание, запланированное на 23 февраля. В НАРЭ планировали увеличить тариф для потребителей компании Premier Energy до 2,16 лея или 2,33 лея с учетом НДС за кВт/час. Тариф для потребителей FEE Nord должен быть повышен с 2,04 до 2,46 лея, 2,65 с учетом НДС.Первоначально заседание по утверждению новых тарифов должно было состояться 16 февраля.Поставщики электроэнергии обратились в НАРЭ в начале января 2022 года. Premier Energy потребовала увеличить тариф с 1,51 до 2,79 лея, а FEE Nord с 2,08 до 3,06 лея за кВт/ч. Компании прогнозировали рост средней закупочной цены электроэнергии почти вдвое, с 1,06 лея до 1,86 у Premier Energy и с 1,09 до 1,89 лея у FEE Nord.Молдавские поставщики электроэнергии в своих обращениях уверяют, что уже несут убытки из-за возросшей цены на электроэнергию, которую они покупают у "Энергокома". По подсчетам Premier Energy, ежемесячно компания теряет порядка 100 миллионов леев.В четверг, 16 февраля, в прессе появилась информация о том, что Молдавская ГРЭС предлагает молдавской стороне продлить существующие контракты на поставку электроэнергии по цене 5,35 центов за кВт/ч.

https://ru.sputnik.md/20220214/nare-obyasnili-chto-vliyaet-na-postoyannoe-podorozhanie-topliva-48914452.html

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нарэ, электроэнергия, молдова, в молдове