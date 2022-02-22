https://ru.sputnik.md/20220222/obysk-moldova-izyato-bolee-semi-millionov-leev-49180710.html

Десятки обысков провели в Молдове по делу об ущербе на семь миллионов леев

Десятки обысков провели в Молдове по делу об ущербе на семь миллионов леев

Мошенники обманули более 25 компаний более чем на семь миллионов леев.

2022-02-22T11:28+0200

2022-02-22T11:28+0200

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Три десятка обысков провели правоохранители во вторник утром по делу о мошенничестве с сельскохозяйственной продукцией. Задержаны восемь человек, сообщили в Генпрокуратуре. Как отметили в ведомстве, обыски проходили по нескольким адресам, в том числе в двух пенитенциарных учреждениях. В результате были изъяты денежные суммы, банковские карты, мобильные телефоны, черновики, печати, использованные при совершении преступлений, а также бухгалтерские документы.По данным следствия, преступная схема осуществлялась летом и осенью 2021 года. "В схеме участвовали три сельскохозяйственных компании, в организации деятельности которых были задействованы лица, находящиеся в данный момент в заключении, в том числе на пожизненный срок. Две компании были основаны в 2021 году, их администраторами были бывшие заключенные. Третья компания была основана раньше, но выяснилось, что в ее деятельности использовалась поддельная печать", – говорится в сообщении Генпрокуратуры. Как сообщили в прокуратуре, в прошлом году злоумышленники создали центр связи, через который находили компании, желающие продавать сельскохозяйственную продукцию. Далее задействованные в схеме люди забирали продукцию с обязательством ее оплаты в ближайшие дни. Однако денег никто не выплачивал, а продукцию перепродавали другим компаниям. Было открыто 25 уголовных дел, которые объединили в одно. В ходе расследования были задержаны восемь человек, в отношении которых будет подано ходатайство о помещении их под предварительный арест. Также семь заключенных, участвовавших в преступной схеме, переведут в другую тюрьму на время расследования. Как напомнили в Генпрокуратуре, ранее по этому делу были задержаны еще три человека. Всего в деле 20 фигурантов, которых подозревают в обмане 25 экономических агентов на общую сумму более семи миллионов леев.

https://ru.sputnik.md/20211116/moldove-poydet-pod-sud-moshennik-kotoryy-vymanival-dannye-bankovskikh-kart-46453903.html

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в молдове, молдова, мошенники, обыски