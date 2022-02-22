https://ru.sputnik.md/20220222/obyski-provodyat-prokurory-dom-byvshego-gossekretarya-mvd-49184057.html
Обыски проводят прокуроры в доме бывшего госсекретаря МВД Молдовы
Обыски проводят прокуроры в доме бывшего госсекретаря МВД Молдовы
Бывший госсекретарь МВД попал в видимость прокуроров.
2022-02-22T12:30+0200
2022-02-22T12:30+0200
2022-02-22T12:35+0200
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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Прокуроры провели обыски в доме бывшего государственного секретаря Министерства внутренних дел (МВД) Марианы Грамы. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мариана Керпек. Как отметили в Генпрокуратуре, Граму подозревают в незаконном обогащении и предоставлении неверной информации в декларации об имуществе. Обыски проводят прокуроры антикоррупции и сотрудники Службы внутренней безопасности и борьбе с коррупцией (SPIA).По данным ведомства, разница между доходами и расходами фигуранта дела достигает миллиона леев. Прокуроры рассматривают период 2016-2021 годов. Сообщается, что в 2020 году экс-госсекретарь купила два дома: один в Кишиневе и один в Яловенах.
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в молдове, молдова, обыски, мвд
Обыски проводят прокуроры в доме бывшего госсекретаря МВД Молдовы
12:30 22.02.2022 (обновлено: 12:35 22.02.2022) Подписаться на
В доме бывшего госсекретаря МВД Молдовы прошли обыски по делу о незаконном обогащении.
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Прокуроры провели обыски в доме бывшего государственного секретаря Министерства внутренних дел (МВД) Марианы Грамы.
Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мариана Керпек.
Как отметили в Генпрокуратуре, Граму подозревают в незаконном обогащении и предоставлении неверной информации в декларации об имуществе.
"Обыски проведены в доме экс-госсекретаря МВД, проходящей по уголовному делу о незаконном обогащении и обмане в декларации об имуществе. После окончания обысков прокуратура представит дополнительную информацию", – заявила Керпек.
Обыски проводят прокуроры антикоррупции и сотрудники Службы внутренней безопасности и борьбе с коррупцией (SPIA).
По данным ведомства, разница между доходами и расходами фигуранта дела достигает миллиона леев. Прокуроры рассматривают период 2016-2021 годов. Сообщается, что в 2020 году экс-госсекретарь купила два дома: один в Кишиневе и один в Яловенах.