https://ru.sputnik.md/20220222/obyski-provodyat-prokurory-dom-byvshego-gossekretarya-mvd-49184057.html

Обыски проводят прокуроры в доме бывшего госсекретаря МВД Молдовы

Обыски проводят прокуроры в доме бывшего госсекретаря МВД Молдовы

Бывший госсекретарь МВД попал в видимость прокуроров.

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Прокуроры провели обыски в доме бывшего государственного секретаря Министерства внутренних дел (МВД) Марианы Грамы. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мариана Керпек. Как отметили в Генпрокуратуре, Граму подозревают в незаконном обогащении и предоставлении неверной информации в декларации об имуществе. Обыски проводят прокуроры антикоррупции и сотрудники Службы внутренней безопасности и борьбе с коррупцией (SPIA).По данным ведомства, разница между доходами и расходами фигуранта дела достигает миллиона леев. Прокуроры рассматривают период 2016-2021 годов. Сообщается, что в 2020 году экс-госсекретарь купила два дома: один в Кишиневе и один в Яловенах.

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2022

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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