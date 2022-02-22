Осколки, мины, снаряды: обстрелы в Донбассе продолжаются
16:03 22.02.2022 (обновлено: 16:18 22.02.2022)
Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из Донбасса, где не прекращаются обстрелы.
После обострения ситуации на Донбассе обстрелы ЛНР и ДНР украинскими силовиками участились настолько, что руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР.
В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Двумя днями позже, 21 февраля, президент России Владимир Путин созвал экстренное заседание Совбеза по вопросу признания независимости ЛНР и ДНР. В этот же день в телеобращении к гражданам РФ и соотечественникам он заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. По словам Владимира Путина, "мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада".
Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Однако пока о прекращении огня на Донбассе говорить не приходится. Уже 22 февраля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики впервые с 2018 года применили реактивную систему залпового огня "Град", ударив по Донецку, а также использовали запрещенные минскими соглашениями снаряды.
На своем заседании 22 февраля Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Предусматривается, что договоры будут заключены сроком на 10 лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды.
Охрана границ республик, согласно договорам, будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. По этому вопросу будет заключено отдельное соглашение.
Охрана границ республик, согласно договорам, будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. По этому вопросу будет заключено отдельное соглашение.
Россия и признанные ЛНР и ДНР будут совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них. Кроме того, проекты договоров дают право сторонам использовать вооруженными силами военную инфраструктуру и военные базы на своей территории.
© Sputnik / Iliya Pitalev / Перейти в фотобанкЖенщина убирает осколки окон поврежденного в результате обстрела здания школы в Петровском районе Донецка.
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Женщина убирает осколки окон поврежденного в результате обстрела здания школы в Петровском районе Донецка.
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Мина в Петровском районе Донецка.
© Sputnik / Iliya Pitalev / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка.
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка.
© Sputnik / Olesya Potapova / Перейти в фотобанкНа месте взрыва у здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске. На парковке возле офиса взорвалась машина. Пострадали руководитель представительства ЛНР в СЦКК и водитель.
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© Sputnik / Olesya Potapova/
На месте взрыва у здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске. На парковке возле офиса взорвалась машина. Пострадали руководитель представительства ЛНР в СЦКК и водитель.
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Ремонтные работы в здании школы в Донецке, пострадавшем при обстреле.
Ремонтные работы в здании школы в Донецке, пострадавшем при обстреле.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк
Мина во дворе жилого дома в поселке шахты "Трудовская" в Донецке.
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Мина во дворе жилого дома в поселке шахты "Трудовская" в Донецке.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР осматривают место взрыва в Петровском районе Донецка после обстрела.
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Сотрудники народной милиции ДНР осматривают место взрыва в Петровском районе Донецка после обстрела.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЖенщина осматривает поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке.
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Женщина осматривает поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке.
© Sputnik / Sergey Averin / Перейти в фотобанкОстатки снаряда во дворе жилого дома в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа.
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© Sputnik / Sergey Averin/
Остатки снаряда во дворе жилого дома в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЖилой дом, разрушенный в результате вечернего обстрела в поселке Лидиевка Кировского района Донецка.
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Жилой дом, разрушенный в результате вечернего обстрела в поселке Лидиевка Кировского района Донецка.