https://ru.sputnik.md/20220222/oskolki-miny-snaryady-obstrely-v-donbasse-prodolzhayutsya-49181800.html

Осколки, мины, снаряды: обстрелы в Донбассе продолжаются

Осколки, мины, снаряды: обстрелы в Донбассе продолжаются

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из Донбасса, где не прекращаются обстрелы.

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После обострения ситуации на Донбассе обстрелы ЛНР и ДНР украинскими силовиками участились настолько, что руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР.В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Двумя днями позже, 21 февраля, президент России Владимир Путин созвал экстренное заседание Совбеза по вопросу признания независимости ЛНР и ДНР. В этот же день в телеобращении к гражданам РФ и соотечественникам он заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. По словам Владимира Путина, "мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада".Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Однако пока о прекращении огня на Донбассе говорить не приходится. Уже 22 февраля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики впервые с 2018 года применили реактивную систему залпового огня "Град", ударив по Донецку, а также использовали запрещенные минскими соглашениями снаряды.На своем заседании 22 февраля Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Предусматривается, что договоры будут заключены сроком на 10 лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды.Охрана границ республик, согласно договорам, будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. По этому вопросу будет заключено отдельное соглашение.Россия и признанные ЛНР и ДНР будут совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них. Кроме того, проекты договоров дают право сторонам использовать вооруженными силами военную инфраструктуру и военные базы на своей территории.Совет Федерации одобрил договоры о сотрудничестве России с ЛНР и ДНРЖители ЛНР и ДНР встретили новость о признании республик ликованиемЭксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальность

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