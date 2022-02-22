https://ru.sputnik.md/20220222/pogodnye-rekordy-moldovy-22-fevralya-49174037.html

Погодные рекорды Молдовы 22 февраля

Погодные рекорды Молдовы 22 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Самое теплое 22 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 24 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1998 году воздух прогрелся до +18,7 градуса по Цельсию.А температурный минимум 22 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1985 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –18,7 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 37,4 градуса.

https://ru.sputnik.md/20220221/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-budet-teplo-i-sukho-49127375.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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