https://ru.sputnik.md/20220222/press-konferentsiya-vladimira-putina-49212304.html

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по ситуации в Донбассе

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по ситуации в Донбассе

Президент России провел пресс-конференцию после того как Совет Федерации принял его обращение и разрешил использовать ВС Росии за ее пределами.

2022-02-22T18:29+0200

2022-02-22T18:29+0200

2022-02-22T18:45+0200

видео

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/16/49212716_0:0:2741:1543_1920x0_80_0_0_c34933ccf17ea24eb79882442148fecc.jpg

Президент России пообщался с прессой после того как Совет Федерации России по завершении заседания 22 февраля дал согласие на использование Вооруженных Сил РФ за пределами страны.Президент подчеркнул, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность: минских соглашений теперь не существует, мы признали ЛНР и ДНР, сказал российский лидер.На вопрос журналистов об использовании российских вооруженных сил в Донбассе Владимир Путин ответил, что РФ"в случае необходимости будет исполнять взятые на себя обязательства".Ранее в этот же день в Совфед поступило обращение от президента России Владимира Путина о согласии на использование Вооруженных Сил РФ за пределами страны, об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. На заседании текст запроса президента зачитал замглавы Минобороны Николай Панков.Договоры о сотрудничестве России с ЛНР и ДНР Совет Федерации ратифицировал 22 февраля на пленарном заседании.Указы о подписании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 21 февраля после своего телеобращения к гражданам России и соотечественникам на Украине. Подписанию предшествовало проведение экстренного заседания совбеза РФ.Ранее 21 февраля с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.Президент РФ выступил с видеообращением к гражданам РоссииПутин созвал заседание совбеза в связи с обращениями лидеров ЛДНР о признании республикПутин сравнил ситуацию на Донбассе с геноцидом

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

LIVE_СПУТНИК: Пресс-конференция Владимира Путина LIVE_СПУТНИК: Пресс-конференция Владимира Путина 2022-02-22T18:29+0200 true PT13M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, видео