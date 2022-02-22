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Презентация общественного объединения "Молдавско-российский деловой союз"
Презентация общественного объединения "Молдавско-российский деловой союз"
Чем может помочь "Молдавско-российский деловой союз" бизнесу двух стран в расширении и укреплении двусторонних связей
2022-02-22T11:00+0200
2022-02-22T11:00+0200
2022-02-22T11:00+0200
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В рамках мероприятия спикеры рассказывают о целях "Молдавско-российского делового союза", о планах по развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества молдавского и российского бизнеса, а также отвечают на вопросы журналистов молдавских СМИ.Заинтересованность деловых кругов Молдовы и России в развитии взаимодействия очевидна, о чем свидетельствуют ранее проведенные совместные форумы, круглые столы, встречные бизнес-миссии.Чем может помочь "Молдавско-российский деловой союз" бизнесу двух стран в расширении и укреплении двусторонних связей, в продвижении интересов молдавского бизнеса в России и российского бизнеса в Молдове?Участники мероприятияИгорь Додон – председатель "Молдавско-российского делового союза".Алексей Репик – председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Нонна Каграманян – вице-президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Вадим Юрченко – заместитель председателя "Молдавско-российского делового союза".Елена Горелова – руководитель отдела финансово-экономического анализа "Молдавско-российского делового союза".
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Презентация общественного объединения "Молдавско-российский деловой союз"
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В пресс-центре Sputnik Молдова проходит презентация общественного объединения "Молдавско-российский деловой союз".
В рамках мероприятия спикеры рассказывают о целях "Молдавско-российского делового союза", о планах по развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества молдавского и российского бизнеса, а также отвечают на вопросы журналистов молдавских СМИ.
Заинтересованность деловых кругов Молдовы и России в развитии взаимодействия очевидна, о чем свидетельствуют ранее проведенные совместные форумы, круглые столы, встречные бизнес-миссии.
Чем может помочь "Молдавско-российский деловой союз" бизнесу двух стран в расширении и укреплении двусторонних связей, в продвижении интересов молдавского бизнеса в России и российского бизнеса в Молдове?
Участники мероприятия
Игорь Додон – председатель "Молдавско-российского делового союза".
Алексей Репик – председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Нонна Каграманян – вице-президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Вадим Юрченко – заместитель председателя "Молдавско-российского делового союза".
Елена Горелова – руководитель отдела финансово-экономического анализа "Молдавско-российского делового союза".