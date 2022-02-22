https://ru.sputnik.md/20220222/prezentatsiya-moldavsko-rossiyskiy-delovoy-soyuz-49154269.html

Презентация общественного объединения "Молдавско-российский деловой союз"

Презентация общественного объединения "Молдавско-российский деловой союз"

Чем может помочь "Молдавско-российский деловой союз" бизнесу двух стран в расширении и укреплении двусторонних связей

2022-02-22T11:00+0200

2022-02-22T11:00+0200

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В рамках мероприятия спикеры рассказывают о целях "Молдавско-российского делового союза", о планах по развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества молдавского и российского бизнеса, а также отвечают на вопросы журналистов молдавских СМИ.Заинтересованность деловых кругов Молдовы и России в развитии взаимодействия очевидна, о чем свидетельствуют ранее проведенные совместные форумы, круглые столы, встречные бизнес-миссии.Чем может помочь "Молдавско-российский деловой союз" бизнесу двух стран в расширении и укреплении двусторонних связей, в продвижении интересов молдавского бизнеса в России и российского бизнеса в Молдове?Участники мероприятияИгорь Додон – председатель "Молдавско-российского делового союза".Алексей Репик – председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Нонна Каграманян – вице-президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Вадим Юрченко – заместитель председателя "Молдавско-российского делового союза".Елена Горелова – руководитель отдела финансово-экономического анализа "Молдавско-российского делового союза".

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