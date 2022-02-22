https://ru.sputnik.md/20220222/prokuratura-violetta-ivanova-domashniy-arest-ne-narushala-49205486.html

Прокуратура: Виолетта Иванова домашний арест не нарушала

Прокуратура: Виолетта Иванова домашний арест не нарушала

В прокуратуре прокомментировали фотографии, на которых, как предполагалась, была изображена Виолетта Иванова.

2022-02-22T17:45+0200

2022-02-22T17:45+0200

2022-02-22T17:45+0200

общество

в молдове

молдова

виолетта иванова

домашний арест

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В Антикоррупционной прокуратуре опровергли сообщения о том, что экс-депутат Виолетта Иванова якобы нарушила условия домашнего ареста, под которым находится. Ранее некоторые СМИ опубликовали фотографии, на которых якобы Иванова находится в многофункциональном центре общественных услуг в секторе Чеканы. По данным прокуратуры, была принята к сведению информация о возможном нарушении условий домашнего ареста.Как пояснили в прокуратуре, личность человека на снимках установили, его допросили в качестве свидетеля."При изложенных обстоятельствах в настоящее время антикоррупционной прокуратурой не выявлено оснований для вмешательства с отдельными актами реагирования за якобы имевшие место нарушения обязательств, установленных в постановлении о домашнем аресте в отношении бывшего депутата Ивановой", – подчеркнули в ведомстве. Напомним, по итогам обысков 2 февраля из 13 экс-депутатов на 72 часа были задержаны пятеро: Серджиу Сырбу, Владимир Витюк, Артур Решетников, Анатолий Загородный и Виолетта Иванова.Позднее Виолетту Иванову временно освободили, а затем перевели под домашний арест.

https://ru.sputnik.md/20220221/chetyrem-zaderzhannykh-eks-deputatov-podozrevaemye-po-novomu-delu-49159485.html

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