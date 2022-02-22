Путин - об обострении на Донбассе, использовании армии и границах ЛНР и ДНР
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Президент РФ в беседе со СМИ рассказал, в каких границах признаны ЛНР и ДНР, как Россия намерена использовать свою армию за пределами страны и почему минских соглашений больше нет.
КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Добро предполагает возможность себя защищать - так в ходе пресс-конференции во вторник президент России Владимир Путин прокомментировал действия РФ по Донбассу, передает РИА Новости.
"Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить", - сказал Путин на пресс-конференции.
Президент России вышел к прессе после того, как проводил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. Общение со СМИ прошло после сообщений об ободрении Советом Федерации его обращения об использовании ВС РФ в Донбассе.
Минских соглашений уже не существует
Европа не смогла заставить Киев выполнить минские договоренности, поэтому Россия была вынуждена принять решение о признании ДНР и ЛНР, отметил Владимир Путин. Кроме того, решение о признании продиктовано нежеланием Киева выполнять эти соглашения, также уточнил он.
Собственно говоря, и вчерашнее событие, признание этих республик, продиктовано именно тем обстоятельством, что уже публично руководство Киева, руководство Украины начало заявлять о том, что они не собираются выполнять этих соглашений, не собираются выполнять - ну что же еще здесь скажешь? И первые лица об этом публично уже заявили. Что же дальше ждать? Ждать продолжения этого издевательства над людьми? Этого геноцида.
Минских соглашений теперь не существует, сказал президент России.
"Да, конечно, теперь минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", - заявил Путин журналистам.
"Теперь что касается границ"
Россия, признав ДНР и ЛНР, признала все их документы, в том числе и конституцию, где указаны границы этих республик, заявил Владимир Путин.
Теперь что касается границ. В каких границах мы будем признавать эти республики. Ну, мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины.
По словам президента, Россия рассчитывает, что все спорные вопросы по границе ДНР и ЛНР будут разрешены путем переговоров, хотя сейчас это представить сложно.
"Мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик, - сказал Путин.
"Мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик, - сказал Путин.
Однако теперь, по словам российского лидера, "ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению".
"К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно (переговоры между киевскими властями и руководством ЛНР и ДНР - ред.), поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются. И больше того, они имеют тенденцию к обострению", - сказал Путин.
"Я не сказал, что наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас"
В случае необходимости Россия будет исполнять взятые на себя обязательства по оказанию военной помощи ДНР и ЛНР, заявил Владимир Путин.
"Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что мы в случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства", - сказал он журналистам.
Согласие на использование Вооруженных Сил России за пределами страны Совет Федерации дал по завершении заседания 22 февраля, ранее в этот же день от Владимира Путина поступило соответствующее обращение.
Отвечая на вопрос, как далеко могут зайти российские войска, Путин ответил, что это не произойдет "прямо сейчас".
"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь - первое. Второе - предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", - сказал Путин.
Киев, Крым и отношения с Россией
Для нормализации отношений с Россией Украине надо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, заявил Путин.
Отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, Путин сказал: "Вопрос звучит, так что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной в долгосрочной исторической перспективе, чтобы мы могли жить спокойно, чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооруженных? Я вам эту страшную тайну раскрою, в конце концов, здесь нет ничего секретного. Первое, что необходимо сделать всем - признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму".
А самым лучшим решением российский президент видит то, чтобы нынешние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались нейтралитета.
"Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути придерживались нейтралитета",- сказал Путин.
Указы о признании независимости ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 21 февраля после своего телеобращения к гражданам России и соотечественникам на Украине. Подписанию предшествовало проведение экстренного заседания совбеза РФ.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.