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https://ru.sputnik.md/20220222/putin-ob-obostrenii-na-donbasse-ispolzovanii-vs-granitsakh-lnr-dnr-49213791.html
Путин - об обострении на Донбассе, использовании армии и границах ЛНР и ДНР
Путин - об обострении на Донбассе, использовании армии и границах ЛНР и ДНР
Президент РФ в беседе со СМИ рассказал, в каких границах признаны ЛНР и ДНР, как Россия намерена использовать свою армию за пределами страны и почему минских соглашений больше нет.
2022-02-22T19:35+0200
2022-02-22T19:35+0200
россия
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КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Добро предполагает возможность себя защищать - так в ходе пресс-конференции во вторник президент России Владимир Путин прокомментировал действия РФ по Донбассу, передает РИА Новости.Президент России вышел к прессе после того, как проводил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. Общение со СМИ прошло после сообщений об ободрении Советом Федерации его обращения об использовании ВС РФ в Донбассе.Минских соглашений уже не существуетЕвропа не смогла заставить Киев выполнить минские договоренности, поэтому Россия была вынуждена принять решение о признании ДНР и ЛНР, отметил Владимир Путин. Кроме того, решение о признании продиктовано нежеланием Киева выполнять эти соглашения, также уточнил он. Минских соглашений теперь не существует, сказал президент России. "Да, конечно, теперь минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", - заявил Путин журналистам."Теперь что касается границ"Россия, признав ДНР и ЛНР, признала все их документы, в том числе и конституцию, где указаны границы этих республик, заявил Владимир Путин.По словам президента, Россия рассчитывает, что все спорные вопросы по границе ДНР и ЛНР будут разрешены путем переговоров, хотя сейчас это представить сложно. "Мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик, - сказал Путин.Однако теперь, по словам российского лидера, "ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению"."К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно (переговоры между киевскими властями и руководством ЛНР и ДНР - ред.), поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются. И больше того, они имеют тенденцию к обострению", - сказал Путин."Я не сказал, что наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас"В случае необходимости Россия будет исполнять взятые на себя обязательства по оказанию военной помощи ДНР и ЛНР, заявил Владимир Путин."Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что мы в случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства", - сказал он журналистам.Согласие на использование Вооруженных Сил России за пределами страны Совет Федерации дал по завершении заседания 22 февраля, ранее в этот же день от Владимира Путина поступило соответствующее обращение.Отвечая на вопрос, как далеко могут зайти российские войска, Путин ответил, что это не произойдет "прямо сейчас"."Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь - первое. Второе - предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", - сказал Путин.Киев, Крым и отношения с РоссиейДля нормализации отношений с Россией Украине надо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, заявил Путин.Отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, Путин сказал: "Вопрос звучит, так что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной в долгосрочной исторической перспективе, чтобы мы могли жить спокойно, чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооруженных? Я вам эту страшную тайну раскрою, в конце концов, здесь нет ничего секретного. Первое, что необходимо сделать всем - признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму".А самым лучшим решением российский президент видит то, чтобы нынешние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались нейтралитета.Указы о признании независимости ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 21 февраля после своего телеобращения к гражданам России и соотечественникам на Украине. Подписанию предшествовало проведение экстренного заседания совбеза РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Совет Федерации дал согласие на использование ВС России за ее пределамиЖители ЛНР и ДНР встретили новость о признании республик ликованиемЭксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальность
https://ru.sputnik.md/20220222/press-konferentsiya-vladimira-putina-49212304.html
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в мире, днр, лнр, владимир путин

Путин - об обострении на Донбассе, использовании армии и границах ЛНР и ДНР

19:35 22.02.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - Sputnik Молдова, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Президент РФ в беседе со СМИ рассказал, в каких границах признаны ЛНР и ДНР, как Россия намерена использовать свою армию за пределами страны и почему минских соглашений больше нет.
КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Добро предполагает возможность себя защищать - так в ходе пресс-конференции во вторник президент России Владимир Путин прокомментировал действия РФ по Донбассу, передает РИА Новости.
"Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить", - сказал Путин на пресс-конференции.
Президент России вышел к прессе после того, как проводил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. Общение со СМИ прошло после сообщений об ободрении Советом Федерации его обращения об использовании ВС РФ в Донбассе.

Минских соглашений уже не существует

Европа не смогла заставить Киев выполнить минские договоренности, поэтому Россия была вынуждена принять решение о признании ДНР и ЛНР, отметил Владимир Путин. Кроме того, решение о признании продиктовано нежеланием Киева выполнять эти соглашения, также уточнил он.
Собственно говоря, и вчерашнее событие, признание этих республик, продиктовано именно тем обстоятельством, что уже публично руководство Киева, руководство Украины начало заявлять о том, что они не собираются выполнять этих соглашений, не собираются выполнять - ну что же еще здесь скажешь? И первые лица об этом публично уже заявили. Что же дальше ждать? Ждать продолжения этого издевательства над людьми? Этого геноцида.
Обращение президента РФ В. Путина - Sputnik Молдова
Владимир Путин
президент России
Минских соглашений теперь не существует, сказал президент России.
"Да, конечно, теперь минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", - заявил Путин журналистам.

"Теперь что касается границ"

Россия, признав ДНР и ЛНР, признала все их документы, в том числе и конституцию, где указаны границы этих республик, заявил Владимир Путин.

Теперь что касается границ. В каких границах мы будем признавать эти республики. Ну, мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины.

Обращение президента РФ В. Путина - Sputnik Молдова
Владимир Путин
президент России
По словам президента, Россия рассчитывает, что все спорные вопросы по границе ДНР и ЛНР будут разрешены путем переговоров, хотя сейчас это представить сложно.

"Мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик, - сказал Путин.
Однако теперь, по словам российского лидера, "ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению".
"К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно (переговоры между киевскими властями и руководством ЛНР и ДНР - ред.), поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются. И больше того, они имеют тенденцию к обострению", - сказал Путин.

"Я не сказал, что наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас"

В случае необходимости Россия будет исполнять взятые на себя обязательства по оказанию военной помощи ДНР и ЛНР, заявил Владимир Путин.
"Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что мы в случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства", - сказал он журналистам.
Согласие на использование Вооруженных Сил России за пределами страны Совет Федерации дал по завершении заседания 22 февраля, ранее в этот же день от Владимира Путина поступило соответствующее обращение.
Отвечая на вопрос, как далеко могут зайти российские войска, Путин ответил, что это не произойдет "прямо сейчас".
"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь - первое. Второе - предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", - сказал Путин.

Киев, Крым и отношения с Россией

Для нормализации отношений с Россией Украине надо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, заявил Путин.
Отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева, Путин сказал: "Вопрос звучит, так что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной в долгосрочной исторической перспективе, чтобы мы могли жить спокойно, чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооруженных? Я вам эту страшную тайну раскрою, в конце концов, здесь нет ничего секретного. Первое, что необходимо сделать всем - признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму".
А самым лучшим решением российский президент видит то, чтобы нынешние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались нейтралитета.
"Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути придерживались нейтралитета",- сказал Путин.
Указы о признании независимости ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 21 февраля после своего телеобращения к гражданам России и соотечественникам на Украине. Подписанию предшествовало проведение экстренного заседания совбеза РФ.
LIVE_СПУТНИК: Пресс-конференция Владимира Путина - Sputnik Молдова, 1920, 22.02.2022
Видео
Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по ситуации в Донбассе
18:29
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Совет Федерации дал согласие на использование ВС России за ее пределами
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