https://ru.sputnik.md/20220222/rossiya-v-blizhayshee-vremya-evakuiruet-personal-posolstva-iz-ukrainy-mid-49215724.html

Россия в ближайшее время эвакуирует персонал посольства из Украины - МИД

Россия в ближайшее время эвакуирует персонал посольства из Украины - МИД

МИД России сообщил о скорой эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине.

2022-02-22T19:57+0200

2022-02-22T19:57+0200

2022-02-22T19:57+0200

россия

в мире

мид рф

эвакуация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/16/49215693_0:0:2652:1492_1920x0_80_0_0_e916d298197c2073d3d77abaf7a45182.jpg

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, такое заявление во вторник распространило Министерство иностранных дел России. МИД РФ сообщил, что в адрес российских дипломатов на Украине поступали угрозы физической расправы, при этом "Киев не реагировал".Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу центра, подчеркивает МИД России.В таких условиях своей первоочередной задачей внешнеполитическое ведомство России видит заботу о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Совет Федерации дал согласие на использование ВС России за ее пределамиЖители ЛНР и ДНР встретили новость о признании республик ликованиемСовет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Украины

https://ru.sputnik.md/20220222/putin-ob-obostrenii-na-donbasse-ispolzovanii-vs-granitsakh-lnr-dnr-49213791.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в мире, мид рф, эвакуация