https://ru.sputnik.md/20220222/rossiya-v-blizhayshee-vremya-evakuiruet-personal-posolstva-iz-ukrainy-mid-49215724.html
Россия в ближайшее время эвакуирует персонал посольства из Украины - МИД
Россия в ближайшее время эвакуирует персонал посольства из Украины - МИД
МИД России сообщил о скорой эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине.
2022-02-22T19:57+0200
2022-02-22T19:57+0200
2022-02-22T19:57+0200
россия
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эвакуация
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КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, такое заявление во вторник распространило Министерство иностранных дел России. МИД РФ сообщил, что в адрес российских дипломатов на Украине поступали угрозы физической расправы, при этом "Киев не реагировал".Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу центра, подчеркивает МИД России.В таких условиях своей первоочередной задачей внешнеполитическое ведомство России видит заботу о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Совет Федерации дал согласие на использование ВС России за ее пределамиЖители ЛНР и ДНР встретили новость о признании республик ликованиемСовет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Украины
https://ru.sputnik.md/20220222/putin-ob-obostrenii-na-donbasse-ispolzovanii-vs-granitsakh-lnr-dnr-49213791.html
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в мире, мид рф, эвакуация
Россия в ближайшее время эвакуирует персонал посольства из Украины - МИД
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МИД России сообщил о скорой эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине.
КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik.
Руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, такое заявление
во вторник распространило Министерство иностранных дел России.
МИД РФ сообщил, что в адрес российских дипломатов на Украине поступали угрозы физической расправы, при этом "Киев не реагировал".
"С 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства в Одессе, Львове и Харькове", - отмечается в заявлении.
Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу центра, подчеркивает МИД России.
"Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, киевские власти не реагировали на происходящее", - говорится в заявлении.
В таких условиях своей первоочередной задачей внешнеполитическое ведомство России видит заботу о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств.
"Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - сообщает МИД.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.