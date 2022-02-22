https://ru.sputnik.md/20220222/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-poslednyaya-nedelya-fevralya-teplaya-49170255.html

Самый точный прогноз погоды: последняя неделя февраля - такая же теплая

Самый точный прогноз погоды: последняя неделя февраля - такая же теплая

Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы, традиции, праздник - 22, 23, 24 февраля Gismeteo

2022-02-22T07:00+0200

2022-02-22T07:00+0200

2022-02-22T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, днм местами слабый дождь. Утром слабый туман.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до +5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 февраля: ночью – от +1 до +3, днем – от +8 до +12.В последующие дни в Молдове сохранится похожая теплая погода.Так, 22-27 февраля дневная температура воздуха останется неизменной, до +15 градусов, ночью ожидается около нуля. Осадков не будет.Праздники и народные приметы 22 февраляПравославная церковь 22 февраля почитает память мученика Никифора и преподобного Геннадия.Согласно народным приметам, сны в ночь на 22 февраля считаются вещими. Люди верили, что если в этот день начать лечить какую-либо болезнь, то это хороший знак. Также полагалось, что люди, рожденные в этот день, – труженики.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды