https://ru.sputnik.md/20220222/shok-trepet-na-ukraine-pykhtelki-sopelki-nato-chto-budet-dalshe-49208340.html

"Шок и трепет" на Украине, пыхтелки и сопелки НАТО: что будет дальше?

"Шок и трепет" на Украине, пыхтелки и сопелки НАТО: что будет дальше?

Почему решение о признании ДНР и ЛНР было необходимым и какими будут новые границы безопасности - в материале военного обозревателя.

2022-02-22T23:00+0200

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Признанием независимости республик Донбасса Россия навсегда закрывает окно возможностей расширения НАТО на восток, показывает миру предел "гегемонии" США, начинает формировать равную и неделимую безопасность в Европе и мире военно-техническими средствами – в дополнение к дипломатическим инициативам.Россия будет ориентироваться на национальные интересы, и поступать так, как считает нужным, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко 18 февраля. Через три дня состоялось расширенное совещание Совета безопасности РФ, и Владимир Путин подписал указ о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик.Это непростое решение принято вынужденно – на фоне категорического отрицания США и НАТО интересов безопасности России в Европе, отказа киевского режима выполнять Минские договоренности (2015 года) по урегулированию вооруженного конфликта, и для надежной защиты миллионов мирных жителей Донбасса, включая сотни тысяч граждан РФ.Артиллерийские снаряды ВСУ начали взрываться на территории Ростовской области. Ранее Москва официально заявила, и документально подтвердила, что действия киевского режима против русского населения представляют собой акт геноцида.Мы наблюдаем закономерный результат враждебной антироссийской и националистической политики Киева – под руководством американских и натовских кураторов. Новый пример разрушительного по сути расширения НАТО, иностранного военного присутствия в государствах Восточной Европы.Точка невозврата пройдена. Москва считает ДНР и ЛНР самостоятельными государствами, независимыми от Киева.Госдума РФ, а также парламенты Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля ратифицировали взаимные договоры о дружбе и взаимопомощи. Безопасность и обороноспособность Донбасса на основе двусторонних договоров теперь надежно обеспечивают (гарантируют) Вооруженные силы России. Подписанные документы допускают и регламентируют размещение в ДНР и ЛНР военных баз РФ.Реакция Запада на российское признание Донецкой и Луганской республик оказалась предсказуемо негативной (здесь стоит вспомнить косовский прецедент). США и ЕС объявили новые антироссийские санкции.Североатлантический альянс вербально поддержал "суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ". Западные "партнеры" пообещали продолжать поставки вооружений киевскому режиму – адресно, для войны в Донбассе. Однако история России и Европы не зависит от санкций, поставок оружия, прочих пыхтелок и сопелок США и НАТО.Новые границы безопасностиТерриториальный дискурс на Совбезе РФ вчера, заявления официальных лиц Госдумы РФ и республик Донбасса сегодня позволяют с высокой вероятностью прогнозировать прохождение новых границ с Украиной западнее линии соприкосновения сторон. То есть по существующим со времен СССР границам Донецкой и Луганской областей – вместе со Славянском, Северодонецком и Мариуполем.Неслучайно в Азовском море находится могущественные силы ВМФ России в составе десяти ракетных и десантных кораблей. Пограничная служба ФСБ и Черноморский флот России помогут в охране рубежей независимых республик, согласно двусторонним договоренностям. Алгоритмы взаимодействия "зеленых фуражек" ранее отработаны на Южном Кавказе.Альтернативы новым границам нет, и все же украинский президент Владимир Зеленский сегодня ночью безапелляционно заявил согражданам: "Мы никому ничего не отдадим". Вашингтон настойчиво пропагандирует "прямую войну между Россией и Украиной".Если подразделения ВСУ не выйдут из Донбасса (с территории Донецкой и Луганской областей), начнут активнее применять артиллерию и бронетехнику, противотанковые комплексы Javelin и NLAW, новая граница американского проекта "Антироссия" может сдвинуться гораздо далее на запад – до Днепра. Полагаю, это вполне реалистичный вариант развития событий в ближайшие дни.Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией в одностороннем порядке, однако слухи о "партизанском движении" в Донбассе сильно преувеличены. Агентство Bloomberg насчитывает до 60 тысяч "окопавшихся" в регионе добровольцев. Однако необандеровцы не имеют народной поддержки и заведомо обречены.Несмотря на отдельные подрывы объектов инфраструктуры и автомобилей диверсантами ВСУ, за двое суток в Донбассе уничтожены три украинские диверсионно-разведывательных группы (ДРГ) и две боевые машины пехоты. Совершенно не в интересах киевского режима вынуждать Минобороны РФ вести боевые действия, наносить высокоточные ракетные удары по штабам и другим "центрам принятия решений" в глубоком тылу ВСУ – от Киева до Львова – по грузинскому сценарию.Крупное польское издание Rzeczpospolita отмечает, что группировка российских войск у границ Украины способна разгромить ВСУ "в течение 2-3 дней", и миллионы украинцев готовы поддержать "вхождение российской армии в страну".Между тем, остается нерешенной проблема гарантий безопасности для России и ее союзников со стороны США и НАТО. По мнению белорусского президента Александра Лукашенко, западные лидеры опасны для собственных народов, "отличаются скудоумием", не понимают, к чему может привести сегодня конфронтация. На территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил (в том числе третьих стран), повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования альянса. Именно поэтому Москва и Минск решили продлить маневры "Союзная решимость – 2022" на территории РБ. При поддержке стратегической и фронтовой авиации, артиллерии и ракетных систем, морская пехота Восточного военного округа продолжает отрабатывать уничтожение "незаконных вооруженных формирований".Одновременно проходят масштабные учения ВМФ и ВКС России в Средиземном, Азовском и Черном морях.По информации западных спецслужб, на трех белорусских аэродромах базируются 41 вертолет Ми-24, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24 и столько же Су-34, шесть тяжелых истребителей МиГ-31, 16 единиц Су-30 и Су-35 Воздушно-космических сил РФ.В Крыму развернуты 28 штурмовиков Су-25, 13 истребителей-бомбардировщиков Су-34, большое количество фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей Су-27 и Су-30, а также более 60 разных вертолетов.На юго-западном участке российской границы в Ростовской области и Краснодарском крае замечены девять Су-24, шестнадцать Су-34 и 13 штурмовиков Су-25, а также 22 вертолета Ми-24 и Ка-52. В Белгородской области сконцентрированы в огромном количестве винтокрылые машины Ми-8, Ми-24/35 и Ми-28."Партнеры" находятся на перепутье между старым миром и новой реальностью. Сохраняется опасность военного столкновения США и НАТО с РФ и РБ. Москва и Минск внимательно наблюдают за учениями американских войск в Польше, непосредственно у границ с Украиной. Никто не забыл активного участия военнослужащих Пентагона в грузинской операции "Чистое поле" в августе 2008 года. Тогда США ничего не приобрели, а только растеряли влияние и репутацию в среде союзников. Если не дошло, урок можно повторить на украинском поле, где Россия исчерпала возможности дипломатии.Совершенно не случайно российский президент Владимир Путин отметил: "Россия поддерживает суверенитет бывших советских республик. Ситуация с Украиной является исключением из-за внешнего влияния на эту страну". И, разумеется, иностранная военная база в Очакове будет ликвидирована в самое ближайшее время.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoЧто означают для Запада учения Стратегических ядерных сил РоссииКиев может создать "грязную бомбу" в случае выхода из Будапештского меморандумаЮшков: сможет ли Украина разместить у себя ядерное оружие США

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

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