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Презентация общественного объединения "Молдавско-российский деловой союз"
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Сильный туман стал причиной отмены рейсов в аэропорту Кишинева
Сильный туман стал причиной отмены рейсов в аэропорту Кишинева
В Кишиневе отменена посадка нескольких самолетов, в том числе рейс, на котором прибывали в столицу молдавские олимпийцы.
2022-02-22T08:50+0200
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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Из-за густого тумана в аэропорту Кишинева не смогли приземлиться несколько запланированных рейсов. На одном из них должна была прибыть в молдавскую столицу олимпийская сборная Молдовы, возвращающаяся с Олимпиады в Пекине. Это биатлонисты Алина Стремоус, Максим Макаров, Павел Магазеев и Алла Гиленко.Единственная спортсменка, представляющая страну в санном спорте, Дойна Дескалуй вернулась в Молдову ранее, как только завершила выступления в Пекине.
https://ru.sputnik.md/20210827/den-nezavisimosti-moldovy-vozlozheniya-tsvetov-44285877.html
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кишинев, молдова, в молдове

Сильный туман стал причиной отмены рейсов в аэропорту Кишинева

08:50 22.02.2022 (обновлено: 09:11 22.02.2022)
© Sputnik / Evghenii PanasencoМеждународный аэропорт Кишинев
Международный аэропорт Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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В Кишиневе отменена посадка нескольких самолетов, в том числе рейс, на котором прибывали в столицу молдавские олимпийцы.
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Из-за густого тумана в аэропорту Кишинева не смогли приземлиться несколько запланированных рейсов.
На одном из них должна была прибыть в молдавскую столицу олимпийская сборная Молдовы, возвращающаяся с Олимпиады в Пекине. Это биатлонисты Алина Стремоус, Максим Макаров, Павел Магазеев и Алла Гиленко.
Единственная спортсменка, представляющая страну в санном спорте, Дойна Дескалуй вернулась в Молдову ранее, как только завершила выступления в Пекине.
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