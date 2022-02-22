https://ru.sputnik.md/20220222/silnyy-tuman-aeroport-kishineva-49177236.html

Сильный туман стал причиной отмены рейсов в аэропорту Кишинева

Сильный туман стал причиной отмены рейсов в аэропорту Кишинева

В Кишиневе отменена посадка нескольких самолетов, в том числе рейс, на котором прибывали в столицу молдавские олимпийцы.

2022-02-22T08:50+0200

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Из-за густого тумана в аэропорту Кишинева не смогли приземлиться несколько запланированных рейсов. На одном из них должна была прибыть в молдавскую столицу олимпийская сборная Молдовы, возвращающаяся с Олимпиады в Пекине. Это биатлонисты Алина Стремоус, Максим Макаров, Павел Магазеев и Алла Гиленко.Единственная спортсменка, представляющая страну в санном спорте, Дойна Дескалуй вернулась в Молдову ранее, как только завершила выступления в Пекине.

https://ru.sputnik.md/20210827/den-nezavisimosti-moldovy-vozlozheniya-tsvetov-44285877.html

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