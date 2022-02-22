https://ru.sputnik.md/20220222/sovet-bezopasnosti-oon-provel-ekstrennoe-zasedanie-49178207.html

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Украины

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Украины

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-02-22T09:39+0200

2022-02-22T09:39+0200

2022-02-22T10:52+0200

в мире

оон

совет безопасности оон

василий небензя

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/1e/31856688_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_3af6346bd8f65f4856fb40c886045cfd.jpg

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. ООН выразила сожаление в связи с решением президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление на экстренном заседании СБ ООН сделала замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло, сообщает РИА Новости.Она также отметила, что риск масштабного конфликта на Украине нужно предотвратить любой ценой. "Следующие часы и дни будут критическими. Риск крупного конфликта реален, и его необходимо предотвратить любой ценой", – заявила ДиКарло.В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, которую Москва допустить не может, поэтому было принято решение по ДНР и ЛНР.По словам Небензи, в ходе последнего обострения "стало очевидно, что Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры, как это уже было в 2014-2015 годах".Признание независимости ДНР и ЛНР Россией не меняет состава сторон минских соглашений по урегулированию, подчеркнул Небензя."Я хотел бы напомнить, что на момент заключения минских соглашений, ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость. Тот факт, что Россия сегодня ее признала, никак не меняет состав сторон минских соглашений, поскольку Россия таковой не является", – заявил он."Мы об этом неоднократно заявляли, и таким образом, в этом плане ничего не изменилось. Другое дело, что минские соглашения, часть положений которых должна была быть выполнена еще в 2015 году, давно уже открыто саботировалась Украиной при покровительстве наших западных коллег", – добавил Небензя.По его словам, сейчас видно, что "многие коллеги хотят расписаться в том, что минские соглашения мертвы, но это не так"."Киев по-прежнему обязан их выполнить. Мы по-прежнему открыты для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню на Донбассе больше не намерены", – заявил российский постпред.Небензя отметил, что Киев при президенте Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все для разрушения минских соглашений по урегулированию в Донбассе."Особенно много надежд было связано с избранием в 2019 году нового президента Украины, пообещавшего, наконец, установить мир на Донбассе. Однако те, кто рассчитывал на миролюбивый настрой украинской власти, к сожалению, ошиблись", – сказал Небензя.По его словам, самое главное здесь – это упрямый отказ Киева говорить напрямую с представителями Донецка и Луганска, несмотря на то, что это требование – центральный, несущий элемент комплекса мер по исполнению минских договоренностей."Недвусмысленное подтверждение неготовности к такому диалогу мы не раз услышали от украинских руководителей за последние дни, в том числе и от постпреда Украины в ходе созванного нами 17 февраля заседания СБ по выполнению минских договоренностей. После этого стало окончательно понятно, что Украина не намерена выполнять "Минск-2", – отметил российский постпред.Он призвал западных коллег по СБ ООН не ухудшать ситуацию вокруг Украины и заставить Киев отказаться от милитаристских планов."Хотел бы призвать наших западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже. Никто кроме вас не сможет сдержать милитаристские планы Киева и заставить его прекратить обстрелы и провокации против Луганской и Донецкой народных республик, которые в новых условиях могут иметь особо опасные последствия", – сказал Небензя.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Молдовы Майя Санду в понедельник заявила, что Молдова поддерживает территориальную целостность Украины.

https://ru.sputnik.md/20220131/nebenzya-zapad-nameren-ne-dopustit-bratskogo-sosuschestvovaniya-rossii-i-ukrainy-48472656.html

https://ru.sputnik.md/20220221/zhiteli-lnr-i-dnr-vstretili-novost-o-priznanii-respublik-likovaniem--49172912.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, оон, совет безопасности оон, василий небензя, россия