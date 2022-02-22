https://ru.sputnik.md/20220222/sovet-federatsii-ratifitsiroval-dogovory-49193558.html

Совет Федерации одобрил договоры о сотрудничестве России с ЛНР и ДНР

Совет Федерации одобрил договоры о сотрудничестве России с ЛНР и ДНР

Совет Федерации рассмотрел вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. 22.02.2022, Sputnik Молдова

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россия

договор

ратификация

совет федерации

совфед рф

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Совет Федерации РФ на пленарном заседании во вторник ратифицировал договоры о сотрудничестве России ЛНР и ДНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ru.sputnik.md/20220222/sovet-federatsii-rf-49191678.html

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договор, ратификация, совет федерации, совфед рф