https://ru.sputnik.md/20220222/sovet-federatsii-ratifitsiroval-dogovory-49193558.html
Совет Федерации одобрил договоры о сотрудничестве России с ЛНР и ДНР
Совет Федерации одобрил договоры о сотрудничестве России с ЛНР и ДНР
Совет Федерации рассмотрел вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. 22.02.2022, Sputnik Молдова
2022-02-22T14:00+0200
2022-02-22T14:00+0200
2022-02-22T14:00+0200
россия
договор
ратификация
совет федерации
совфед рф
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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Совет Федерации РФ на пленарном заседании во вторник ратифицировал договоры о сотрудничестве России ЛНР и ДНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ru.sputnik.md/20220222/sovet-federatsii-rf-49191678.html
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договор, ратификация, совет федерации, совфед рф
Совет Федерации одобрил договоры о сотрудничестве России с ЛНР и ДНР
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Совет Федерации рассмотрел вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Совет Федерации РФ на пленарном заседании во вторник ратифицировал договоры о сотрудничестве России ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.