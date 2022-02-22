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Совет Федерации РФ рассматривает вопрос о признании ЛНР и ДНР
Совет Федерации РФ рассматривает вопрос о признании ЛНР и ДНР
Совет Федерации РФ проводит пленарное заседание, на котором рассмотрит вопрос о признании ЛНР и ДНР.
2022-02-22T13:04+0200
2022-02-22T13:04+0200
2022-02-22T13:08+0200
видео
россия
заседание
совет федерации
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Совет Федерации РФ проводит пленарное заседание, на котором рассмотрит вопрос о признании ЛНР и ДНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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россия, заседание, совет федерации, видео
Совет Федерации РФ рассматривает вопрос о признании ЛНР и ДНР
13:04 22.02.2022 (обновлено: 13:08 22.02.2022) Подписаться на
Совет Федерации на пленарном заседании рассматривает договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Совет Федерации РФ проводит пленарное заседание, на котором рассмотрит вопрос о признании ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.