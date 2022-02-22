https://ru.sputnik.md/20220222/sovfed-poluchil-obraschenie-putina-ob-ispolzovanii-vs-za-rubezhom-49210934.html

Совет Федерации дал согласие на использование ВС России за ее пределами

Совет Федерации дал согласие на использование ВС России за ее пределами

Запрос президента РФ об использовании российской армии за рубежом на заседании Совета Федерации зачитал замглавы Минобороны Николай Панков.

2022-02-22T18:06+0200

2022-02-22T18:06+0200

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КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Совет Федерации России дал согласие Владимиру Путину на использование Вооруженных Сил РФ за пределами страны, передает РИА Новости.Ранее соответствующее обращение в Совфед поступило от президента России Владимира Путина, об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. На заседании текст запроса президента зачитал замглавы Минобороны Николай Панков.Сенатор Андрей Клишас отметил, что комитеты рекомендуют Совфеду дать согласие на использование ВС России за рубежом, договоры с ДНР и ЛНР создают правовую основу для их пребывания там.Договоры о сотрудничестве России с ЛНР и ДНР Совет Федерации ратифицировал 22 февраля на пленарном заседании.Указы о подписании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 21 февраля после своего телеобращения к гражданам России и соотечественникам на Украине. Подписанию предшествовало проведение экстренного заседания совбеза РФ.Ранее 21 февраля с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.Депутаты Госдумы России проголосовали за проект постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля.Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": первый вариант предполагал направление обращения непосредственно президенту РФ, а второй – консультацию с МИД.За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект ЕР — 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась: Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг УкраиныЖители ЛНР и ДНР встретили новость о признании республик ликованиемЭксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальность

https://ru.sputnik.md/20220222/sovet-federatsii-ratifitsiroval-dogovory-49193558.html

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