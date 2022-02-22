https://ru.sputnik.md/20220222/spynu-kontrakt-moldovagaz-gazpromom-49195937.html

Спыну прокомментировал утечку в СМИ контракта "Молдовагаза" с "Газпромом"

Спыну прокомментировал утечку в СМИ контракта "Молдовагаза" с "Газпромом"

Андрей Спыну кратко отреагировал в своих социальных сетях.

2022-02-22T14:27+0200

2022-02-22T14:27+0200

2022-02-22T16:01+0200

общество

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реакция

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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отреагировал на публикацию одного из дополнений контракта на поставку газа между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром". Напомним, ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что обратится в Генпрокуратуру по факту появления в сети контракта с российским концерном на поставку голубого топлива. Также Чебан пообещал, что в компании начнется внутреннее расследование. Ранее в прессе появился документ полного дополнения № 19, включающего также формулу, по которой рассчитывается цена на покупку газа для Молдовы.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.

https://ru.sputnik.md/20220222/glava-moldovagaz-obratitsya-genprokuraturu-utechki-dannykh-kontrakta-49189579.html

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в молдове, молдова, "молдовагаз", газпром, андрей спыну, реакция