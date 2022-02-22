https://ru.sputnik.md/20220222/tseny-toplivo-moldova-benzin-dizel-49185229.html
Бензин снова дорожает, дизель – дешевеет: НАРЭ публикует цены
Бензин снова дорожает, дизель – дешевеет: НАРЭ публикует цены
Нацагентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дизель в Молдове на 23 февраля 2022 года.
2022-02-22T12:01+0200
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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 23 февраля.Так, цена на 95-й бензин повысится на один бан, до 24,22 лея за литр.Цена на дизтопливо упадет на три бана, до 20,95 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220217/nare-obyasnili-chto-obespechivaet-spravedlivye-tseny-benzin-diztoplivo-49027755.html
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в молдове, молдова, нарэ, цены на топливо, бензин, дизель
Бензин снова дорожает, дизель – дешевеет: НАРЭ публикует цены
12:01 22.02.2022 (обновлено: 12:11 22.02.2022) Подписаться на
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ сообщило, сколько будут стоить бензин и дизтопливо в среду.
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 23 февраля.
Так, цена на 95-й бензин повысится на один бан, до 24,22 лея за литр.
Цена на дизтопливо упадет на три бана, до 20,95 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.