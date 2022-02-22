https://ru.sputnik.md/20220222/tseny-toplivo-moldova-benzin-dizel-49185229.html

Бензин снова дорожает, дизель – дешевеет: НАРЭ публикует цены

Бензин снова дорожает, дизель – дешевеет: НАРЭ публикует цены

Нацагентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дизель в Молдове на 23 февраля 2022 года.

2022-02-22T12:01+0200

2022-02-22T12:01+0200

2022-02-22T12:11+0200

общество

в молдове

молдова

нарэ

цены на топливо

бензин

дизель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43542603_787:230:2490:1188_1920x0_80_0_0_b9052882e12a15536ca17965d36ed1eb.jpg

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 23 февраля.Так, цена на 95-й бензин повысится на один бан, до 24,22 лея за литр.Цена на дизтопливо упадет на три бана, до 20,95 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

https://ru.sputnik.md/20220217/nare-obyasnili-chto-obespechivaet-spravedlivye-tseny-benzin-diztoplivo-49027755.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, нарэ, цены на топливо, бензин, дизель