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Ужин с зомби: ресторан ужасов Shadows в Эр-Рияде
Ужин с зомби: ресторан ужасов Shadows в Эр-Рияде
Смотрите в фотоленте Sputnik, до чего дошел прогресс в сфере ресторанного бизнеса.
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фото
фото
зомби
ресторан
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Чего только не встретишь в современном мире. Вот, например, один из ресторанов в Эр-Рияде предлагает посетителям не насладиться изысканной кухней, а побывать в атмосфере страха и жути. Впрочем, щедрые клиенты находятся. Как говорил классик - "один любит арбуз, другой — свиной хрящик".Девушки-осьминоги, пришельцы и кошки: шоу-показ London Fashion Week 2022Загорать и поиграть со свиньями: новое увлечение туристов на пляже в МексикеМузей "Игры престолов" открылся в Северной Ирландии
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фото, фото, зомби, ресторан

Ужин с зомби: ресторан ужасов Shadows в Эр-Рияде

23:30 22.02.2022
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Смотрите в фотоленте Sputnik, до чего дошел прогресс в сфере ресторанного бизнеса.
Чего только не встретишь в современном мире. Вот, например, один из ресторанов в Эр-Рияде предлагает посетителям не насладиться изысканной кухней, а побывать в атмосфере страха и жути. Впрочем, щедрые клиенты находятся. Как говорил классик - "один любит арбуз, другой — свиной хрящик".
© REUTERS / Ahmed Yosri

Женщины обедают в ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Женщины обедают в ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. - Sputnik Молдова
1/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

Женщины обедают в ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

© REUTERS / Ahmed Yosri

Женщина позирует с бутафорским черепом в ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Женщина позирует с бутафорским черепом в ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. - Sputnik Молдова
2/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

Женщина позирует с бутафорским черепом в ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

© REUTERS / Ahmed Yosri

Люди обедают в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Люди обедают в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. - Sputnik Молдова
3/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

Люди обедают в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

© REUTERS / Ahmed Yosri

Женщина прикасается к голове клоуна во время обеда в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Женщина прикасается к голове клоуна во время обеда в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. - Sputnik Молдова
4/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

Женщина прикасается к голове клоуна во время обеда в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

© REUTERS / Ahmed Yosri

Люди обедают в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Люди обедают в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. - Sputnik Молдова
5/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

Люди обедают в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

© REUTERS / Ahmed Yosri

Женщины обедают в ресторане Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Женщины обедают в ресторане Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. - Sputnik Молдова
6/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

Женщины обедают в ресторане Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

© REUTERS / Ahmed Yosri

Женщины обедают в ресторане Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Женщины обедают в ресторане Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. - Sputnik Молдова
7/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

Женщины обедают в ресторане Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Девушки-осьминоги, пришельцы и кошки: шоу-показ London Fashion Week 2022
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