Ужин с зомби: ресторан ужасов Shadows в Эр-Рияде
Женщины обедают в ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Женщина позирует с бутафорским черепом в ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Женщина позирует с бутафорским черепом в ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Люди обедают в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Люди обедают в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Женщина прикасается к голове клоуна во время обеда в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Женщина прикасается к голове клоуна во время обеда в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Люди обедают в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Люди обедают в тематическом ресторане ужасов Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Женщины обедают в ресторане Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Женщины обедают в ресторане Shadows в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.