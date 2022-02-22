https://ru.sputnik.md/20220222/uzhin-s-zombi-restoran-uzhasov-shadows-v-er-riyade--49193239.html

Ужин с зомби: ресторан ужасов Shadows в Эр-Рияде

Ужин с зомби: ресторан ужасов Shadows в Эр-Рияде

Смотрите в фотоленте Sputnik, до чего дошел прогресс в сфере ресторанного бизнеса.

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фото

фото

зомби

ресторан

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Чего только не встретишь в современном мире. Вот, например, один из ресторанов в Эр-Рияде предлагает посетителям не насладиться изысканной кухней, а побывать в атмосфере страха и жути. Впрочем, щедрые клиенты находятся. Как говорил классик - "один любит арбуз, другой — свиной хрящик".Девушки-осьминоги, пришельцы и кошки: шоу-показ London Fashion Week 2022Загорать и поиграть со свиньями: новое увлечение туристов на пляже в МексикеМузей "Игры престолов" открылся в Северной Ирландии

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