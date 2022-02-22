https://ru.sputnik.md/20220222/vaktsina-covid-19-podrostky-sputnik-m-kazakhstan-49181991.html
Вакцину от COVID-19 для подростков "Спутник М" одобрили в Казахстане
Вакцину от COVID-19 для подростков "Спутник М" одобрили в Казахстане
Министерство здравоохранения Казахстана одобрило применение в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков
2022-02-22T22:28+0200
2022-02-22T22:28+0200
2022-02-22T22:28+0200
коронавирус
в мире
вакцина
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КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения Казахстана одобрило применение в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М".В РФПИ отметили, что, в отличие от препаратов других производителей производителей, которые применяют для детей вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, "Спутник М" адаптирован специально для подростков."Спутник М" – это двухкомпонентный препарат, аналогичный вакцине "Спутник V", основанный на той же хорошо изученной на протяжении более 30 лет и безопасной платформе аденовирусных векторов человека. Единственным отличием "Спутника М" от "Спутника V" является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых.На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.Ранее Центр имени Гамалеи совместно с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") провел исследования, результат которых показал, что "Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer.Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.
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в мире, вакцина
Вакцину от COVID-19 для подростков "Спутник М" одобрили в Казахстане
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Казахстан первым из зарубежных государств одобрил к применению российскую вакцину против коронавируса для подростков.
КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения Казахстана одобрило применение в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М".
В РФПИ отметили, что, в отличие от препаратов других производителей производителей, которые применяют для детей вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, "Спутник М" адаптирован специально для подростков.
"Спутник М" – это двухкомпонентный препарат, аналогичный вакцине "Спутник V", основанный на той же хорошо изученной на протяжении более 30 лет и безопасной платформе аденовирусных векторов человека. Единственным отличием "Спутника М" от "Спутника V" является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых.
На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.
Ранее Центр имени Гамалеи совместно с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") провел исследования, результат которых показал, что "Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer.
Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.